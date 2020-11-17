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1 Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin artar mı?

Kripto paralar arasında en fazla değer kazanan ve kullanılan Bitcoin'in pandemi sürecinde ne kadar olduğu sık sık merak ediliyor. Pek çok kişi, 1 Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin artar mı? sorusunu araştırmaya başladı.

17 Kasım 2020 Salı 22:12
1 Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin artar mı?
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Kripto para denildiği zaman akla ilk gelen ve piyasanın en yüksek birimi Bitcoin rekor kırmaya devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde vatandaşlar tarafından araştırılan Bitcoin son 24 saat içerisinde %3,84’lük artışla birlikte 16,621.77 Dolardan işlem görüyor. Haftalık kazanım olarak %8,28 düzeyinde kazanç sağlayan Bitcoin pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor.

Yeni hafta ile 298,04 milyar dolar düşen Bitcoin, 10 milyar dolar toplanma miktarı ile 308.26 milyar dolar seviyelerine yükseldi.

Toplamda 7 bin 691 kripto para birimi işlem gören Bitcoin, piyasada bulunan 33,008 birim olan kripto paralarda hacmin %64,9’unu Bitcoin oluşturuyor. Yeni hafta ile birlikte kripto para birimlerinde değer değişiklikleri nedeni ile 10 kripto para biriminde değişiklik yaşandı. Buna göre en değerli 10 kripto para birimi;

1.Bitcoin %3.84 artışla 16,621.77 dolar,

2.Ethereum %3.31 artışla 463.59 dolar

3.Tether %1.00 düşüşle 1.00 dolar,


4.XRP %10.45 artışla 0.29 dolar,

5.Chainlink %4.92 artışla 12.77 dolar,

6.Litecoin %11.80 artışla 73.27 dolar,

7.Bitcoin Cash %1.84 artışla 251.15 dolar,

8.Polkadot %4.66 artışla 4.66 dolar,

9.Binance Coin %2.36 artışla 28.32 dolar,

10.Cardano %4.81 artışla 0.10 dolar seviyesinde işlem görmektedir.

 



Son Güncelleme: 17.11.2020 22:12
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BitcoinNe KadarDolarTürk Lirası
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