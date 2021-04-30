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Tam kapanmada ihtiyaç sahiplerine 1.100 TL yardım parası verilecek

Kabine Toplantısı'nın ardından tam kapanma kararı çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma süresince, ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım desteği sağlanacağını açıkladı. Peki,nakdi yardım nasıl alınmaktadır? Bu haberimizde ihtiyaç sahiplerine verilen nakdi yardımla ilgili detayları derledik. İşte ihtiyaç sahiplerine verilecek nakdi yardım ...

30 Nisan 2021 Cuma 16:08
Tam kapanmada ihtiyaç sahiplerine 1.100 TL yardım parası verilecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal yardımlaşma paketi içerisinde ihtiyaç sahiplerine yapılan nakdi yardımın 1.100 TL’ye çıkarıldığını duyurdu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından düzenli olarak yardım alan ihtiyaç sahipleri bu yardımdan yararlanacak. Peki, 1.100 TL nakdi yardım nasıl alınmaktadır?

1.100 TL olan nakdi yardım başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru değerlendirmeleri kişi bazlı değil, hane bazlı olacak. Başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.Aynı hanede yaşayan insanlar birden fazla başvuru yapmışlarsa, bu başvurulardan biri sadece değerlendirilmeye alınacak.

Aşağıdaki linkten Pandemi Sosyal Destek ön başvurularını yapabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu

nakdi yardımdan kimler yararlanamayacak?

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar, nakdi yardımdan faydalanamayacaklardır.

Ayrıca ekonomi destek paketinde şu kararlar da yer aldı;

  • İşten çıkarma yasağı uzatılarak iş sözleşmelerini fesih yasağı 30 Hazirana kadar uzatıldı.
  • Kısa çalışma ödeneği Hazirana kadar uzatıldı.
  • Esnafa yapılan desteklerin süresi uzatıldı.
  • Devletten mikro ve küçük işletmelere yönelik 3 Yıl geri ödemesiz faizsiz destek sağlanacak.



Son Güncelleme: 30.04.2021 16:08
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