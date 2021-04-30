Tam kapanmada ihtiyaç sahiplerine 1.100 TL yardım parası verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal yardımlaşma paketi içerisinde ihtiyaç sahiplerine yapılan nakdi yardımın 1.100 TL’ye çıkarıldığını duyurdu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından düzenli olarak yardım alan ihtiyaç sahipleri bu yardımdan yararlanacak. Peki, 1.100 TL nakdi yardım nasıl alınmaktadır?

1.100 TL olan nakdi yardım başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru değerlendirmeleri kişi bazlı değil, hane bazlı olacak. Başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.Aynı hanede yaşayan insanlar birden fazla başvuru yapmışlarsa, bu başvurulardan biri sadece değerlendirilmeye alınacak.

Aşağıdaki linkten Pandemi Sosyal Destek ön başvurularını yapabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu

nakdi yardımdan kimler yararlanamayacak?

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar, nakdi yardımdan faydalanamayacaklardır.

Ayrıca ekonomi destek paketinde şu kararlar da yer aldı;