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SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri dikkat! Emeklilere eşit yükseltme sistemi

Ülkemizde milyonlarca emekli vardır. Emekliler, Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerini bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de toplu sözleşmeden yararlanmak istiyor. SSK,Bağ-Kur ve memur emeklileri dikkat! Emeklilere eşit yükseltme sistemi uygulanacak mı? Bu haberimizde eşit yükseltme sistemiyle ilgili beklentileri sizler için derledik. İşte emeklilerin beklediği eşit yükseltme sistemi detayları...

09 Haziran 2021 Çarşamba 23:24
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri dikkat! Emeklilere eşit yükseltme sistemi
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Milyonlarca memur ve emekli memur, gözlerini Ağustos ayında toplu sözleşme müzakerelerine dikti. Toplu sözleşmede 2022 ve 2023 yıllarındaki büyüme belirlenecek ve sosyal ve mali hakların gelişimini belirleyecektir. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de toplu sözleşmeye katılmak istiyor.

Devlet memurlarının emeklilik sayısındaki artış, memurlarla yapılan toplu sözleşmelere bağlıdır. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ve Temmuz aylarındaki maaş artışı, son altı ayda gerçekleşen enflasyon oranına eşittir.

Emeklilere eşit yükseltme sistemi

Aynı artış sistemini uygulamak isteyen SSK ve Bağ-Kur üyeleri, “Aynı çatı altında olduğumuz için ayrı ayrı zam olmamalı, tüm emekliler için toplu sözleşme yapılmalı.’’ İfadelerini kullandılar.

Emekliler, faiz artırımlarının toplu sözleşmelerle belirlenmesinin daha yüksek ücretlerin önünü açacağını vurguluyor. Toplu sözleşmenin uygulanması halinde emekliler arasında farklı maaş artış sistemi sona erecektir. Düşük maaşlılar için ilerleme de daha kolay olacaktır.


Son Güncelleme: 09.06.2021 23:24
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Anahtar Kelimeler:
Emeklilere Eşit Yükseltme SistemiSSK BAĞ-Kur Ve Memur Emeklileri
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