SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri dikkat! Emeklilere eşit yükseltme sistemi

Milyonlarca memur ve emekli memur, gözlerini Ağustos ayında toplu sözleşme müzakerelerine dikti. Toplu sözleşmede 2022 ve 2023 yıllarındaki büyüme belirlenecek ve sosyal ve mali hakların gelişimini belirleyecektir. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de toplu sözleşmeye katılmak istiyor.

Devlet memurlarının emeklilik sayısındaki artış, memurlarla yapılan toplu sözleşmelere bağlıdır. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ve Temmuz aylarındaki maaş artışı, son altı ayda gerçekleşen enflasyon oranına eşittir.

Emeklilere eşit yükseltme sistemi

Aynı artış sistemini uygulamak isteyen SSK ve Bağ-Kur üyeleri, “Aynı çatı altında olduğumuz için ayrı ayrı zam olmamalı, tüm emekliler için toplu sözleşme yapılmalı.’’ İfadelerini kullandılar.

Emekliler, faiz artırımlarının toplu sözleşmelerle belirlenmesinin daha yüksek ücretlerin önünü açacağını vurguluyor. Toplu sözleşmenin uygulanması halinde emekliler arasında farklı maaş artış sistemi sona erecektir. Düşük maaşlılar için ilerleme de daha kolay olacaktır.