Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için ilk toplantı yarın saat 14.00'te

2021 yılı için geçerli olacak asgari ücret için süreç yarın başlıyor. Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2021 yılı asgari ücret için asgari ücret belirleme komisyonu yarın öğleden sonra saat:14.00'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yöneteceği masada toplanacak.
Öte yandan 2020 yılı için Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı. Bu sene asgari ücretin ne kadar artışla ne kadar olacağı ise Aralık ayının son haftası gibi belli olacak.
Son Güncelleme: 03.12.2020 20:47