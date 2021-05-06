Kalekim halka arz ne zaman, hangi bankalardan işlem görecek? Kalekim halka arz hisse kodu

Kale Grubu şirketi Kalekim, hisselerinin halka arzı için yaptığı izahnâme başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Kalekim halka arz ne zaman?

Kalekim'in yaptığı açıklamaya göre, SPK tarafından izahnâme başvurusu onaylanan şirketin halka arzında talep toplama tarihleride 6-7Mayıs 2021, fiyat aralıkları ise13,75-14,75TL olarak duyuruldu.

Kalekim halk arz yöntemi eşit mi, oransal mı?

Bireysel yatırımcılara eşit dağıtımın yapılacağı ve Ak Yatırım liderliğinde halka arza, toplam 29 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık etmektedir. Kurumsal yatırımcılara ise oransal/blok satış yöntemi uygulanacak.

Kalekim halka arz hangi bankalarda işlem görecek?

Kalekim halka arz gelirinin tamamıyla yatırım yapacak

Kalekim'in kurulduğundan bu güne sergilediği başarılı ürün ve hizmetlerle yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da çok önemli bir değer haline geldiğini söyleyen Alperat, halka arz süreciyle alakalı olarak şu ifadeleri kullandı; "Halka arz kapsamında SPK onayı sonrasında Kalekim'in mevcut 100milyonTL olan çıkarılmış sermayesini, 15milyonTL'lik artışla 115milyonTL'ye çıkartmayı planlıyoruz. Sermaye artırımı yapılan 15milyonTL'lik kısmın yanı sıra mevcut sermayenin de (H. İbrahim Bodur Holding A.Ş'nin pay sahibi olduğu) 15milyonTL'lik kısmı olmak üzere şirket sermayesinin yüzde26,09'una denk gelen toplamda 30milyonTL'lik kısmını halka açacağız. Böylece toplam 30milyonTL nominal değerli B Grubu hisse halkın arzına sunulacak.

Ancak talep toplama sürecinde satışa sunulan payların üzerinde bir talep gelmesi durumunda ise, şirket sermayesinin yüzde3,91'ine denk 4,5milyon TL nominal değerli B Grubu hisseyi daha ek olarak halka arz etmeyi planlıyoruz. Ek satış ile birlikte tüm hisselerin satılması durumunda Kalekim'in, toplam 34,5milyonTL nominal bedelli B Grubu paylarının halka arzını gerçekleştirmiş olacağız. Bu da şirketin yüzde 30'nun halka açılması anlamına geliyor. Biz grup olarak temettü almayı seviyoruz, vermeyi seviyoruz. Kalekim'de de izahnâmede de yazdığımız şekilde en az net kardan yüzde 20 dağıtılacak şekilde bir temettü politikamız var. İnşallah daha da yükseğini dağıtırız."Alperat, Kale Grubu olarak, bu halka arzla Kalekim'i hem ulusal hem de uluslararası alanda çok daha büyük ve güçlü bir şirket haline getirmek istediklerini ifade ederek, "Halk arzdan gelecek gelirin yüzde60-70'lik kısmını yurtiçinde ve yüzde30-40'lık kısmını da yurtdışında şirketi büyütecek yatırımlar için kullanacağız. Bu çerçevede yurt içinde; inşaat malzemeleri sektöründe mevcut ürün portföyüne katkı sağlayacak ve yurt içi büyümesini destekleyecek beton katkısı, boya, poliüretan ve epoksi alanlarında yeni şirket satın alma veya yeni fabrika yatırımları noktasında planlarımız var. Bununla birlikte yine yurt dışındaki mevcut yatırımlarımızı destekleyerek, farklı coğrafyalarda da yerel üretim tesisleri kurarak, büyümeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Haluk Alperat, grubun ilk halka arzı olan Kalekim halka arzının ardından yeni arzlar planlanıp planlanmadığına ilişkin soruya ise, "Şu anda kesin olarak planladığımız yeni halka arz planımız yok. Ama tabii görüşmeler yapıyoruz. İnşallah Kale Havacılığı da önümüzdeki dönemde halka açık olarak görürüz." cevabını verdi.

“Her iki yapıdan bir tanesinde Kalekim ürünleri kullanılıyor”

Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu da Kalekim'in yapı kimyasalları sektörüne adını vererek jenerik markasını yarattığının altını çizerek, şunları kaydetti:"Kalekim olarak, GfK 2020 Seramik Paneli verilerine göre şu anda seramik uygulamalarında pazar lideriyiz. Üretimimizi ise Balıkesir'de 2 olmak üzere, İstanbul, Yozgat, Isparta, Mersin, Erzurum ve Mardin ve Anavutluk'un başkenti Tiran'da kurulu dokuz fabrikamızda yapıyoruz.

2020 senesinde satışlarını %38 arttırdı

Bugün ülkemizde neredeyse her iki yapıdan birinde Kalekim ürünleri kullanılıyor. Bunun yanında uluslararası pazarın da en önemli oyuncularından biriyiz. Küresel bir marka olma yolunda 80 farklı ülkede ürünlerimizi tüketici ve profesyonellerle buluşturuyoruz. Ürünlerimizi de yurt içinde ve yurt dışında yaygın bayi aracılığıyla tüketicilere ulaştırıyoruz."

Karaoğlu, Kalekim'in çok sağlam bir mali yapıya sahip olduğunu belirterek, "Kalekim olarak, satış gelirlerimizi her yıl daha artırarak, büyümeye devam ediyoruz. 2018 yılını 346 milyon TL olan satış gelirlerimizi, 2019 senesinde yüzde10,1 artırarak 381milyonTL'ye yükselttik." bilgisini verdi.

Salgın sebebiyle hemen hemen bütün sektörlerin daralma yaşadığı 2020 senesinde ise, satış gelirlerini yüzde37,9 artırarak, toplamda 526milyonTL'lik satış gelirine ulaştıklarını söyleyen Karaoğlu, "2020 sene sonu itibarı ile öz kaynaklarımız yaklaşık 239milyonTL'ye, senelik net karımız da yaklaşık 84milyonTL oldu. Şimdi de güçlü altyapımız ve 48 senelik bilgi birikimimizle yarattığımız bu değeri yatırımcılarla paylaşmak için yeni bir yola çıkıyoruz. Amacımız, kimyamızdaki liderlik vizyonunu yatırımcılarımızın gücü ile birleştirerek, yurt içinde ve yurt dışında daha büyük daha güçlü bir Kalekim yaratmak." İfadelerini kullandı.

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ise covid-19 salgınının, gelişmiş ekonomilerin parasal genişleme programlarının da desteğiyle güçlü hisse getirilerinin sağlandığı bir döneme dönüştüğünü söyleyerek, BIST endekslerinin de son dönemdeki yabancı çıkışına rağmen 2020 senesindeki güçlü kazançların sonrasında 2021 senesinin ilk çeyreğinde yeni zirveler test ettiğini aktardı.

Burada itici güç olan yerli yatırımcı sayısının son bir yılda 1milyona yakın artış göstererek 2,5milyonu geçtiğini aktaran Erdoğmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Yatırımcının borsaya bu ilgisi son yıllarda zayıflayan halka arzlar açısından da önemli bir fırsat penceresi sunuyor. Öyle ki Kalekim halka arzı ile birlikte şirketlerin yılbaşından bu yana hisse senedi yatırımcısından topladığı kaynağın büyüklüğü 7milyarTL'yi geçmiş olacak. Oysaki önceki yıl yıllık halka arz büyüklüğü ancak 1,2 milyarTL'ye ulaşmıştı. Önceki yıllarda da çok parlak bir tablo görmemiştik. Yılın geri kalanında da koşulların uygun olması ile bu ivme sürebilir. Bu yılın en dikkat çekici halka arzlarından biri de 'Türkiye yapı kimyasalları sektörünün lideri' olan Kalekim'in halka arzı olacaktır."

Erdoğmuş, Kalekim'in yarattığı değerin, başarılı bir halka arzla yatırımcılarla paylaşılmasına aracılık etmekten mutluluk duyacaklarını söyleyerek, "Kalekim halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcı tahsisatı yüzde68, yurtiçi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde20, yurtdışı kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde10 olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda, Kale Grubu çalışanlarına da yüzde2 tahsisat ayrılmıştır." dedi.

Kalekim halka arzında fiyat aralığının 13,75-14,75TL olarak belirlendiğini vurgulayan Erdoğmuş, bütün yatırımcıların bu fiyat aralığında kesinleşecek olan nihai halka arz fiyatından pay almaya hak kazanacağını belirtti.

Açıklamalarına devam eden Erdoğmuş, şu ifadeleri kullandı : "Talep toplama 6-7Mayıs tarihlerinde gerçekleşecektir. Halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacaktır. Fiyat aralığına göre halka arz boyutu ek satış hariç 413milyonTL ile 443milyonTL ve ek satış dâhil 474milyonTL ile 509milyonTL'ye denk gelmektedir.

Konsorsiyum lideri Ak Yatırım ile beraber toplam 29 kurumdan oluşan geniş katılımlı bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek olan halka arzda eşit oranda sermaye artışı ve ortak satışı yapılacaktır. Halka arz edilecek toplam hisse oranı yüzde26,09 olup, ek satış hakkının kullanılması durumunda halka arz boyutunun yüzde30'a yükselebileceğini öngörmekteyiz."