İş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirilebilmesi için yeraltı kömür ile metal maden işyerlerine 24 ay hibe

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirilebilmesi için yeraltı kömür ile metal maden işyerinde 24 ay hibe verileceğini duyurdu. Bakan Selçuk’un yaptığı açıklamalarda AB projesi çerçevesinde şartların iyileştirilebilmesi için 24 ay hibe desteği ödeneceğinin altı çizildi.

Bu çerçevede 21 Kasım 2019 günü itibariyle madencilik sektöründeki iş sağlığı kontrollerinde iş gücünün insana yakışır düzeyde olması hedeflenmeye başlandı.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor

Türkiye ile AB’nin finanse ettiği 17.5 milyon Euro bütçeli proje çerçevesinde finansal destekler, rehberlik programları ile hibe olanağı bulunuyor. Madencilik sektöründeki proaktif yaklaşım çerçevesinde iyileştirilen çalışma şartlarının desteklenebilmesi ve toplumsal farkındalığın yaratılmasını mümkün hale getiren projede çalışma şartlarının iyileştirilmesi öngörülüyor.

Söz konusu projede iş sağlığı ile güvenliği, arama – kurtarma eğitimleri ile farkındalık sağlanacak. Görsel ve işitsel materyallerle yer altı sektöründe personelin yüzde 36’sına ulaşılması hedefleniyor. Projede yer altı kömür, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları görevlendirilecek ve TSE standart entegrasyonu için destekler verilecek.

Bakanlığın açıkladığı tedbirlere göre yeraltına çalışma şartları dikkate alınacak ve cevher özelliğine bağlı olarak patlayıcı gaz takibi, kontrol sondajı ve ocak girişindeki bağımsız iki farklı giriş – çıkış sağlanması gibi sistemlerin kurulması hedefleniyor.