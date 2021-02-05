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İhale ve kura ile TOKİ'den nasıl evalınır? TOKİ konut satışı olan iller

Binlerce vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ ucuza ev sahibi olmak isteyenler için yeni konutlarını satışa çıkardı. Peki TOKİ’den ev almak için şartlar nelerdir? hangi şehirlerde TOKİ satış yapmaktadır? Sorularının cevabı ve daha fazla bilgi haberimizde yer almaktadır.

05 Şubat 2021 Cuma 00:03
İhale ve kura ile TOKİ'den nasıl evalınır? TOKİ konut satışı olan iller
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Binlerce vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ ucuza ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 58 şehirde 145 konut ve 57 işyerini satışa sundu. 16 Şubat ve 17 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak olan ihalede binlerce insan ev sahibi olacak. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr de yer alan bilgilere göre ihaleye intenet üzerinden de katılım sağlanabilmektedir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut projelerini açıklamaya başladı. 

 

Dar gelirli aileler için ucuz konut projelerine başvuru şartları 

Dar gelirli aileler için ucuz konut projelerine başvuru şartları şunlardır: 

-Türk vatandaşı olmak

-Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak

-Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak

-Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması

-Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması

-Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır).

TOKİ’den ev sahibi olmak için başvuru nasıl yapılır?

TOKİ’den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar https://www.toki.gov.tr/ intenet adresinden yayımlanan ilandan başvuru şartlarını okuyup belirlenen peşinatı Halkbank veya Ziraat Bankası’na yatırıp dekontunu TOKİ’nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ile başvuru yapabilirler. Başvuru yapabilmek için T.C vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmak gerekir. Kurasız ev çekilişine Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre tüzel kişilikler başvuru yapabilir kurasız çekilişler için ise vergi sicil numarası, T.C kimlik numarası ve fotoğraflı nüfus kayıt öneği yeterlidir. 

TOKİ kura çekişi nasıl gerçekleşir?

TOKİ kura çekilişi "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Çekilişte; Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. Çekilişte "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. Çekilişte Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilirler. Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir. İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir. 

TOKİ Sözleşme imzalaması 

Konut belirleme kurasında konutları çıkan vatandaşlar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C Ziraat Bankası A.Ş Temerküz Şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştirecektir. Sözleşmeyi imzalama aşamasında; Nüfus Müdürlüğü’nden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge, hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL  olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri ve gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. 

TOKİ açık satışlar nasıl yapılır?

TOKİ açık satış TOKİ’nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsar. TOKİ açık satış için başvuranlar başvuru sırasında eğer başvuru şartları sağlanıyor ise ev sahibi olabilirler. Şartları sağlayan vatandaşların ev sahibi olduğu TOKİ açık başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılmaktadır. TOKİ’den açık satışla ev alan bir kişi 240 ay vade ile ödeme yapabilirken, iş yeri alan bir kişi 60 aya kadar vadeli ödeme yapabiliyor.

İhale yöntemi ile TOKİ’den ev sahibi olma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) birçok vatandaşımızı çekilişsiz ev sahibi yapacaktır. TOKİ kurasız ev almak için Açık Artırma Yöntemi ile yapacak. TOKİ Başkanlığı'nın ihale ile satışa çıkardığı konutlara ise vatandaşlar ihalenin düzenlenmesinden önce başvuruda bulunarak ihaleye katılabilirler. İhalede satılan evlere en yüksek teklifi veren vatandaşlar evleri almaya hak kazanırlar. TOKİ açık artırmaya katılmak isteyenler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubeleri üzerinden başvuru teminatlarını ödemeleri gerekir. TOKİ'den kurasız ev alımı ve açık artırma çekilişine katılmak için; www.toki.gov.tr  ve  www.emlakyonetim.com.tr  intenet adreslerini kullanabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 05.02.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
TokiEv SahibiBaşvuru şartları
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