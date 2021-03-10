Bugün gram altın ne kadar? 10 Mart altın fiyatları ve çeyrek altın kaç TL?

Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar fark etmeksizin altın fiyatlarını araştırırken anlık olarak değişen altın fiyatları yatırımcıları yakından olarak ilgilendiriyor. Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatının ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar araştırmalara koyuldu. İşte canlı rakamlar ile gram altın, çeyrek altın ve diğer altın çeşitlerinin güncel fiyatı haberimizde yer alıyor. Gram altın bugün 10 Mart tarihlerinde alış fiyatı 416 TL olurken, satış fiyatı 417 olarak kendini gösterdi. Çalkantılı altın piyasasında her dakika rakamlar değişirken altın yükselişini korumaya devam ediyor.

10 Mart 2021 Çarşamba güncel altın fiyatları

Gram Altın

ALIŞ: 416,94

SATIŞ: 417,03

Çeyrek Altın

ALIŞ: 682,00

Cumhuriyet Altın

SATIŞ: 693,00

ALIŞ: 2,78,00

SATIŞ: 2,764,00

Yarım Altın

ALIŞ: 1,363,00

SATIŞ: 1,382,00