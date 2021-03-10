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Bugün gram altın ne kadar? 10 Mart altın fiyatları ve çeyrek altın kaç TL?

Serbest piyasalardan gelen son dakika haberine göre altın fiyatlarında önemli değişiklikler yaşandı. Yatırımcılar tarafından merak edilen altın piyasasında gram altın bugün ne kadar oldu? İşte 10 Mart Çarşamba 2021 güncel altın fiyatları

10 Mart 2021 Çarşamba 15:24
Bugün gram altın ne kadar? 10 Mart altın fiyatları ve çeyrek altın kaç TL?
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Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar fark etmeksizin altın fiyatlarını araştırırken anlık olarak değişen altın fiyatları yatırımcıları yakından olarak ilgilendiriyor. Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatının ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar araştırmalara koyuldu. İşte canlı rakamlar ile gram altın, çeyrek altın ve diğer altın çeşitlerinin güncel fiyatı haberimizde yer alıyor. Gram altın bugün 10 Mart tarihlerinde alış fiyatı 416 TL olurken, satış fiyatı 417 olarak kendini gösterdi. Çalkantılı altın piyasasında her dakika rakamlar değişirken altın yükselişini korumaya devam ediyor. 

10 Mart 2021 Çarşamba güncel altın fiyatları

Gram Altın

ALIŞ:  416,94

SATIŞ: 417,03

Çeyrek Altın

ALIŞ: 682,00

SATIŞ: 693,00

Cumhuriyet Altın

ALIŞ:  2,78,00

SATIŞ: 2,764,00

Yarım Altın

ALIŞ: 1,363,00

SATIŞ: 1,382,00

 



Son Güncelleme: 10.03.2021 15:24
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Altın FiyatıGüncel10 MartGramçeyrek
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