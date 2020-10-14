355 TL İntibak zamda yeni gelişmeler yaşanıyor

Emeklilerin gözü intibak düzenlemesindeydi. 13 milyondan fazla emeklinin merakla beklediği intibak düzenlemesinde yeni gelişmeler yaşandı. İntibak düzenlemesiyle birlikte emeklilerin 355 TL ek gelir alması bekleniyor.

Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ekonomi paketinin içinde emekli maaşı düzenlemesine de yer verildi. Erdoğan emekli maaşlarının en düşük 1500 TL olacağını açıklamasının ardından Bayram ikramiyeleriyle birlikte emeklilerin yüzü güldü. Meclis’te görüşülen İntibak düzenlemesinin ardından emekli maaşlarının 355 TL daha artması bekleniyor.

Emekli intibak düzenlemesi ise maaşlar 355 TL artacak

Emekli intibak düzenlemesi Meclis gündemine taşındı. TBMM’de süren görüşmeler sonrası 1999 yılı ve sonrasında emekli olan kişilerin emekli maaşlarının artması bekleniyor. Emekli intibak düzenlemesi için şuanda son durum 355 TL zam geleceği yönünde.

Emekliye bankalardan promosyon ödemesi

Ziraat Bankası promosyon ödemeleri

Emeklilere bankalar tarafından promosyon ödemesi veriliyor. Bankalar maaşlarını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü veren emeklilere promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Söz konusu promosyon ödemeleri 250 TL ile 750 TL arasında değişmektedir.

Ziraat Bankası 1500 TL’ye kadar emekli maaşı olanlara 500 TL, 1500- 2500 TL arasında emekli maaşı olanlara 625 TL, 2500 TL ve üzerinde maaşı olanlara ise 750 TL promosyon ödemesi yapıyor.

Garanti Bankası emekli promosyon ödemeleri

Garanti Bankası 1500 TL’ye kadar maaşı olan kişilere 800 TL, 1500 ile 2500 TL arasında maaşı olanlara 1000 TL, 2500 ve üzeri maaşı olanlara ise 1200 TL ödeme yapıyor.

Yapıkredi emekli promosyon ödemeleri

Yapıkredi 31 Temmuz 2020 tarihine kadar promosyon anlaşması imzalayan kişilere 1000 TL emekli promosyon ödemesi yapıyor. Banka bu uygulamanın yanı sıra emekli müşterilerine kredilerde uygun faiz oranı ve vade imkanı sağlıyor.