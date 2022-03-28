Ekmek fiyatları gündeme bomba gibi düşerken ekmek fiyatlarına gelen zam halkı fırına koşturdu. Ekmek fiyatları ne kadar oldu? Ekmek fiyatlarına ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

Ekmek fiyatları gündeme bomba gibi düşerken ekmek fiyatlarına gelen zam halkı fırına koşturdu. Ekmek fiyatları ne kadar oldu? Ekmek fiyatlarına ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

Dolar kurunun ve enflasyonun arttığı bu günlerde gözler yeni zamların gelip gelmeyeceğini söyleyen haberlere çevrilmişti. Doğalgaz, elektrik, benzin, sigara, alkol derken son zamlar hurmaya ve kırmızı ete gelmişti. Ramazan bayramı öncesi yapılan kırmızı et ve hurma zamları büyük tepki görmüş ve sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. Zam sırası şimdi de ekmeğe geldi. Peki ekmek fiyatları ne kadar oldu. İşte detaylar...

Ekmek Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Art arda gelen zamlar şimdi de ekmeğe mi uğradı? Ramazan bayramı öncesi Ramazan pidesi fiyatlarının geçtiğimiz seneye kıyasla fiyatında artış olması gözleri normal ekmeğe çevirdi. Ekmek fiyatları artacak mı? ekmek fiyatlarına zammı geldi? İşte o çok merak edilen haberin detayları...

Ekmeğe zam geleceği dedikoduları sosyal medyaya bomba gibi düşerken halk gözünü gelecek açıklamalara çevirdi. Art arda gelen zamların yeni sırasında ekmeğin olup olmadığı oldukça merak edildi. Peki ekmeğe zam geldi mi? ekmeğe zam ne zaman gelecek? ekmek fiyatları ne kadar? detaylar haberin devamında yer alıyor...

Ekmeğe Zam!

Ekmek fiyatlarına zam geleceği dedikoduları sosyal medyada gündem olurken belli bir açıklamanın gelmesi büyük merakla bekleniyor. Henüz kesinlik taşımayan ekmek zamlarının Ramazan pidesi fiyatlarından kaynaklı olarak büyük ilgi çekmesi sosyal medyada çok konuşuldu. Ramazan öncesi hem pideye hem hurmaya hem de kırmızı ete gelen büyük zamlar sırada ekmeğin olup olmadığı merak ettirdi. Kısa süre önce yumurtalı Ramazan pideleri 7,5-9 arası fiyatlandırılmış ve bu durum ekmeğe yeni bir zammın uygulanıp uygulanmayacağını da merak konusu yapmıştı.

Ekmeğe gelebilecek zamla ilgili henüz yeni bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada konuşulan ekmek zamları halkın ekmek fırınlarına koşmasına neden olurken kesinleşmiş bir şeyin olmadığı belirlendi.