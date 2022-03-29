Geçtiğimiz günlerde zam yapılan ekmek fiyatlarına yeniden zam mı yapılacak. En önemli temel gıda maddelerinden olan ekmek hangi fiyattan karşımıza çıkacak. İşte tüm detaylar..

Geçtiğimiz günlerde zam yapılan ekmek fiyatlarına yeniden zam mı yapılacak. En önemli temel gıda maddelerinden olan ekmek hangi fiyattan karşımıza çıkacak. İşte tüm detaylar.. Fırıncılar tarafından beklenen zam haberi, tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Maliyetin ve fiyatların artmasıyla birlikte zam beklenen ekmeğin fiyatı ne kadar olacak?

Ekmek Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Yakın zamanda buğdaya gelen zamla birlikte una da zam gelmesi bekleniyor. Un fiyatlarının da artmasıyla birlikte yapılacak ilk zam ekmeğe gelebilir. Ramazana yakşaırken bu haberin duyulması vatandaşları kötü şekilde etkiledi. Fırıncının da etkilendiği fiyat artışları ile birlikte ekmek fiyatları kısa dönem içerisinde yükselebilir. Toprak Mahsulleri Ofisi, un sanayicilerine satmış olduğğu unun fiyatını %22 oranında arttırmasıyla birlikte ekmeğe gelecek zam konuşulmakta. Gelişen olaylara göre sanayicilerin ham madde maliyetlerinin artmasıyla birlikte ekmeğe zam kapıda gibi gözüküyor.

Zamlı fiyatların ne zaman karşımıza çıkacağı henüz belli değilken vatandaşlar bu zamın gelmesi halinde büyük zarar etmiş olacak. En önemli temel gıda maddelerinden biri olan ekmeğe zamın kapıda olması herkesi şaşkına çevirdi. Yapılan zamların hem fırıncıları hem de tüketiciyi zora sokmadan yapılabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Fırıncının ve tüketicinin ekmek sorunu bir türlü bitmiyor. Görünene göre sanayicinin ham maddenin temininde artan maliyetleri tüketiciye zam olarak yansıyacak. İthal edilen buğday uluslararası fiyat üzerinden un sanayicilerine düşük maliyetlerde sunulmaktaydı. Gelen zamla birlikte sanayicinin maliyetlerinin artması un fiyatlarına da yansımış olacak. İlerleyen günlerde ekmeğin güncelleneceği fiyatı görmek mümkün olacak.