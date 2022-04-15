EGM kadrolarında bekçi olarak istihdam edilmek isteyen adaylar, yeni dönem alım ilanının ne zaman yayınlanacağını merak ediyorlar. Kurumun, ne zaman ilana çıkacağı ise hala gizemini koruyor. İşte EGM bekçi alımlarına ilişkin detaylar…

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bekçi kadrolarında istihdam edilmek isteyen adayların alımlara ilişkin araştırmaları sürerken, kurumun bu yıl içerisinde bekçi istihdamı yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Bekçi Alımı Yapılacak Mı?

Yeni dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bekçi kadrolarında istihdam edilmek isteyen adaylar, alımların yapılıp yapılmayacağını merak ediyorlar. Son olarak 4 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yayınlanmış olan Resmî Gazete’de EGM kadrolarında 3 bin kişilik bekçi eksiği olduğu bildirilmişti. Ancak o günden sonra herhangi bir güncel açıklama yapılmadı. Kurumun ne zaman ilana çıkacağı henüz bilinmiyor.

Bekçi Alımı İlanı Başvuru Şartları Neler?

Bir süredir binlerce ülke vatandaşın heyecan içerisinde beklediği bekçi alımı ilanları henüz yayınlanmamış olsa da adaylar, EGM’nin bekçi alımı ilanını yayınlaması durumunda hangi şartları sağlamaları gerektiğini merak ediyorlar.

Yeni dönemde EGM tarafından yayınlanmış olan resmi bir bekçi alımı ilanı olmadığı için yeni dönem ilanının yayınlanması durumunda şartların güncellenip güncellenmeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak bu zamana kadar kurum içerisinde yapılmış olan bekçi istihdamlarında adayların sağlamaları gereken şartlar şu şekilde belirlenmişti:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

En az lise ve dengi okullardan mezun olmuş olmak

167 santimetrelik boy uzunluğuna sahip olmak

En düşük 18, en yüksek 27 beden kitle endeksine sahip olmak (18 ve 27 dahil)

Silah kullanımına ve taşınmasına engel olabilecek bir hukuki engele sahip olmamak

Meslek tanımını sekteye uğratabilecek devamlı bir sağlık sorununa sahip olmamak

Bekçi Maaşları Ne Kadar 2022?

2022 yılının başında zamlanan asgari ücret ve 3 Ocak tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerinden sonra gözler bekçi maaşlarının ne kadar olduğuna çevrilmişti. Yapılan hesaplamalar doğrultusunda bekçi maaşlarının da zamlandığı ortaya çıktı. Devlet, güncel bekçi maaşlarını şu şekilde belirledi: