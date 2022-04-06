Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bekçi kadrosunda istihdam edilmek isteyen vatandaşlar, ilgili alım ilanının ne zaman yayınlanacağını araştırmaya devam ediyorlar. İşte EGM bekçilik alımına ilişkin haberin ayrıntıları…

Emniyet Genel Müdürlüğü 4 Mart tarihli Resmî Gazete’de kurumun bekçi kadrolarında 3 bin kişilik personel açığının olduğunu ilan etmişti. O günden bu yana alım ilanını başvurulara açması beklenen kurum, konuya ilişkin hala bir açıklamada bulunmadı.

EGM Bekçilik İlanı Yayınlandı Mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü mart ayının 4’ünde Resmî Gazete’de ilan etmiş olduğu boş bekçi kadrosu duyurusundan sonra herhangi bir ilan yayınlamadı. Mart ayının sonuna kadar yayınlanacağı düşünülen alım ilanının niçin yayınlanmadığı merak konusu oldu. Kurumun ilgili kadrosunda istihdam edilmek isteyen adaylar sosyal medya hesapları aracılığı ile konuya ilişkin açıklama beklediklerini ifade ettiler.

Bekçi Olmanın Şartları Neler? 2022

Geçtiğimiz ayın ilk haftasında Resmî Gazete’de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 3 bin kişilik bekçi kadrosu açığı ilanından sonra söz konusu ilan için alımların başlaması durumunda sağlanması gereken aday şartları merak edilmeye başlandı.

Henüz resmi bir alım ilanı olmadığı için başvuru şartlarının güncellenip güncellenmeyeceği konusunu gizemini korumaya devam ediyor. Ancak bu zamana kadar yapılan alımlarda, adayların sağlamaları gereken şartlar şu şekilde belirlenmişti:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından men edilmemiş olmak

Silah taşımaya ve silah kullanmaya engel olabilecek hukuksal bir engele sahip olmamak

Silah taşımaya ve silah kullanmaya ve mesleğin görev tanımında yer alan diğer ifadelere engel olabilecek devamlı bir sağlık sorununa sahip olmak

Beden kitle endeksi 18- 27 aralığında olmak (18 ve 27 dahil)

167 santimetreden kısa olmamak

Affa uğramış dahi olsa yüz kızartıcı bir suçtan ötürü hüküm giymemiş olmak

İlanda belirtilen diğer özel şartları sağlıyor olmak

Bekçi Alımı İlanına Nereden Başvuru Yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bekçi alımı ilanını yayınlaması durumunda ilgili ilana nereden başvuru yapacaklarını merak eden vatandaşlar, konuya ilişkin araştırmalarına başladılar. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen alım ilanının yayınlanması durumunda, e-devlet Kariyer Kapısı hizmeti aracılığı ile aday başvurularının kabul edileceği tahmin ediliyor.