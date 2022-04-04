EGM’nin bekçi kadrolarında istihdam edilmek isteyen adaylar, alım ilanının ne zaman yayınlanacağını ve ilan başvuru şartlarının neler olacağını araştırmaya devam ediyorlar. İşte EGM bekçi alımlarına ilişkin haberin ayrıntıları…

4 Mart tarihinde yayınlanan Resmî Gazete’de bekçi kadrosunda 3 bin kişilik açığın olduğunu bildiren EGM’nin hala resmi bir ilan yayınlamamış olması, ilgili kadroda istihdam edilmek isteyen adayların endişelenmesine sebep oldu. Peki, EGM bekçi alımları ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

EGM Bekçi Alımı Ne Zaman Yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü 4 Mart tarihinde yayınlanmış olan Resmî Gazete’de, kurum kadrolarında 3 bin kişilik bekçi açığının olduğunu ilan etmişti. EGM’nin bu bildiriminden sonra bekçi alımlarının kısa bir süre içerisinde yapılacağı tahmin edildi. Ancak adaylar mart ayı bitmeden yayınlanacağını tahmin ettikleri EGM personel alımı ilanının yayınlanmamasından ötürü hayal kırıklığı yaşadı. EGM, bekçi alımlarının ne zaman yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

EGM Bekçi Olmanın Şartları Neler?

Yeni dönemde EGM tarafından bekçi ilanı yayınlanmasını dört gözle bekleyen adaylar, ilanın yayınlanması durumunda başvuru yapabilmek için hangi şartları sağlamaları gerektiğini merak ediyorlar. Şu ana kadar yayınlanmış olan resmi bir alım ilanı olmadığı için bu yıl içerisinde bekçi alımları için farklı şartların koşulup koşulmayacağı bilinmiyor. Ancak bu zamana kadar yapılan alımla için belirlenmiş olan EGM şartları şu şekildeydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından men edilememiş olmak

Mesleğin icra edilmesine engel olabilecek devamlı bir sağlık sorununa sahip olmamak

Affa uğramış dahi olsa yüz kızartıcı bir suçtan ötürü hüküm giymemiş olmak

İlgili pozisyon için belirlenmiş olan özel şartları sağlıyor olmak

En az lise mezunu olmak

İlanının yayınlandığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak

Beden kitle endeksi 18-27 aralığında olmak (18 ve 27 dahil)

Boy uzunluğu en az 167 santimetre olmak

Silah taşımaya ve kullanmaya engel olabilecek hukuki bir engele sahip olmamak

Uyuşturucu, alkol ya da herhangi bir maddenin kullanımından ötürü tedavi görmemiş olmak

EGM Bekçi İlanı Başvuruları Nereye Yapılacak?

EGM tarafından yayınlanması beklenen bekçi alımı ilanı için e-devlet aracılığı ile başvuru yapılacak.