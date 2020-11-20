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Zümre öğretmen ne demektir?

Eğitim öğretimin yıl sonuna kadar ertelenmesinin ardından zümre öğretmenlerin toplanması istenmişti. Veliler ve öğrenciler zümre öğretmen ne demektir sorusunu gündeme getirdi. Zümre öğretmenler toplantısı gerçekleştirildi.

20 Kasım 2020 Cuma 16:50
Zümre öğretmen ne demektir?
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Koronavirüs vaka sayısının artmasının ardından yeni kısıtlamalar getirildi. Yeni kısıtlamalar kapsamında okulların yıl sonuna kadar kapalı olmasına ve eğitime online olarak devam edilmesine karar verildi.

Alınan bu kararın ardından dersler EBA sistemi üzerinden devam edecek. Bunun yanı sıra zümre öğretmenlerin haftada 1 gün okula gitmelerine karar verildi.

Tüm öğretmenler haftada bir gün okula gidecek


Milli Eğitim Bakanlığı zümre öğretmenlerin haftada bir gün okula geleceği duyurdu. Bugün yapılan zümre öğretmenler, rehber öğretmenler ve okul müdürlerinin toplantılarının ardından yapılan planlamalar kapsamında tüm öğretmenlerin haftada bir gün okula gelmesine karar verildi.

MEB hastalık, izin ve buna benzer bir durumda yeni öğretmen görevlendirmesi yapacak.

Bunun yanı sıra özel öğretim kurumları kapsamında motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri gibi kursların sınavları sokağa çıkma kısıtlaması dikkate alınarak belirlenecek bir saatte gerçekleştirilecek. Destekleme ve Yetiştirme kurslarına ise 4 Ocak 2021 tarihine kadar ara verilip, pansiyon veya barınma hizmeti veren yerler kapatılacak.

Zümre öğretmen ne demek?

Zümre öğretmen aynı sınıfları okutan branş ve sınıf öğretmenlerde oluşur ve zümre öğretmenler kurulu toplantısı her eğitim öğretim yılı başında, ortasında ve sonunda gerçekleştirilir. İhtiyaç olması halinde ise daha fazla toplantı yapılabilir.



Son Güncelleme: 20.11.2020 16:50
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Anahtar Kelimeler:
ÖğretmenOkulZümre
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