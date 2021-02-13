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Zonguldak'ta yüz yüze eğitime kar engeli!

Koronavirüs salgınından dolayı uzun bir süredir okullarına gidemeyen öğrencilere bu seferde kar yağışı engel oldu. Zonguldak'taki yoğun kar yağışından dolayı 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlaması planlanan yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği valilik tarafından yapılan açıklamayla öğrencilere ve velilere duyuruldu.

13 Şubat 2021 Cumartesi 19:34
Zonguldak'ta yüz yüze eğitime kar engeli!
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Zonguldak’ta Yüz Yüze Eğitime Kar Engeli!

15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlaması planlanan yüz yüze eğitim Zonguldak’taki aşırı kar yağışı nedeniyle 1 gün ara verilerek başlanması planlandı. Yüz yüze eğitime başlanamayan okullarda eğitime online olarak başlanacak. Hava şartlarının uygun olmasına bağlı olarak yüz yüze eğitime başlanacak.

Koronavirüs pandemisinden dolayı yapılamayan yüz yüze eğitime şimdi de kar yağışı engel oldu. Zonguldak Valiliği, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü bazı sınıfların öğrencilerine yönelik başlayacak olan yüz yüze eğitimin yoğun kar yağışından dolayı 1 gün geç başlatılmasına karar verdi.

Valilikten gelen açıklamada, ‘İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umum Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi gereği 13.02.2021 tarihinde İlimiz Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanarak; Meteoroloji verilerine göre, 14.02.2021 tarihinden itibaren ilimiz genelinde yoğun kar yağışı öngörüldüğünden buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı; 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlaması kararlaştırılan İl Geneli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı özel ve resmi okulların yüz yüze eğitime başlama kararının 1 (Bir) gün süre ile ertelenmesine ve yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda da uzaktan eğitimle devam edilmesi kararı alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.’ Şeklinde açıklama yapıldı.

Yüz yüze eğitimi heyecanla bekleyen öğrenciler 1 günlük gecikmeyle okullarına gidebilecekler.



Son Güncelleme: 13.02.2021 19:34
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