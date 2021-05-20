Zonguldak Ereğli'de fakülte kampüsü için bir araya gelindi

Başkan Halil Posbıyık toplantıda, geldikleri son noktanın değerlendirmesini yaptıklarını söyleyerek, “Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu liderliğinde tüm Ereğli’nin katkılarıyla fakülte kampüsünü kazandırmak istiyoruz” ifadesini kullandı.
“Fakülte kampüsü için son durum değerlendirildi. İmar planı yapıldı ve Milli Savunma Bakanlığı’nda gerekli izinler alındı. İTÜ öncülüğünde tüm proje ve ihale dosyaları hazırlığı sürüyor. Belediye olarak üzerimize düşenin fazlasını yapıyoruz. Projeler hazırlatıldı. Sık sık toplantı düzenliyoruz. Bu kez belediyemizde toplandık. Amacımız projeyi sonuçlandırmak. Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu liderliğinde tüm Ereğli’nin katkılarıyla kentimize Fakülte Kampüsü kazandırmak için iş birliği içinde çalışıyoruz.” Dedi.