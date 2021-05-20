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Zonguldak Ereğli'de fakülte kampüsü için bir araya gelindi

Zonguldak Ereğli’de Kaymakam Çorumluoğlu’nun öncülük ettiği Ereğli protokolü fakülte kampüsü için toplandı. Fakülte kampüsüyle ilgili görüşmelerin yapıldığı toplantının detayları haberimizde.

20 Mayıs 2021 Perşembe 19:38
Zonguldak Ereğli'de fakülte kampüsü için bir araya gelindi
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Başkan Halil Posbıyık toplantıda, geldikleri son noktanın değerlendirmesini yaptıklarını söyleyerek, “Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu liderliğinde tüm Ereğli’nin katkılarıyla fakülte kampüsünü kazandırmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, Esnaf Kefalet Zonguldak 32. Bölge Birliği ve Kdz. Ereğli Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman, Başkan Yardımcısı Kemal Özer, Kdz. Ereğli Eğitim Vakfı Genel Sekreteri İbrahim Sezer ve Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Okur’un katılımları ile Kdz. Ereğli Belediyesi’nde fakülte kampüsüyle ilgili toplantı gerçekleştirildi. Yapılan toplantı boyunca, eski hastane arsası üzerine yapılması planlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Kampüs Alanı projesindeki son noktanın değerlendirmesi yapıldı. Başkan Posbıyık, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada:

“Fakülte kampüsü için son durum değerlendirildi. İmar planı yapıldı ve Milli Savunma Bakanlığı’nda gerekli izinler alındı. İTÜ öncülüğünde tüm proje ve ihale dosyaları hazırlığı sürüyor. Belediye olarak üzerimize düşenin fazlasını yapıyoruz. Projeler hazırlatıldı. Sık sık toplantı düzenliyoruz. Bu kez belediyemizde toplandık. Amacımız projeyi sonuçlandırmak. Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu liderliğinde tüm Ereğli’nin katkılarıyla kentimize Fakülte Kampüsü kazandırmak için iş birliği içinde çalışıyoruz.” Dedi.


Son Güncelleme: 20.05.2021 19:38
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Zonguldak Ereğlide Fakülte Kampüsü Için Bir Araya GelindiKaymakam çorumluoğlu
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