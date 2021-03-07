Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi

Milli Eğitim Bakanıle alakalı çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Konuyla alakalı konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şehirlerin risk durumuna göre renk durumuna göre eğitim durumunun belirleneceği, bu değerlendirmeler sonucunda renk durumuna göre yüz yüze eğitim de önemli adımlar atılacağı söylendi. Öğrencilerin temasız bir şekilde oyunlar oynadıklarını, koronavirüsten korunmaları için her türlü hazırlıklar yaptıklarını, bazı istisnai durumlar olsa da tüm tedbirlerin alındığını, onları korumak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aynı zamanda tüm öğretmenlere de saygı ve sevgilerini iletti. Onların da destekleriyle bu zor günleri beraber atlatacaklarını söyledi. Bu günlerin de geride kalacağını ve okullara kavuşacaklarını da sözlerine ekledi.