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Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi

Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimde şehirlerin renk durumuna göre yüz yüze eğitime geçiş yapılacak.

07 Mart 2021 Pazar 11:05
Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle alakalı çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Konuyla alakalı konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şehirlerin risk durumuna göre renk durumuna göre eğitim durumunun belirleneceği, bu değerlendirmeler sonucunda renk durumuna göre yüz yüze eğitim de önemli adımlar atılacağı söylendi. Öğrencilerin temasız bir şekilde oyunlar oynadıklarını, koronavirüsten korunmaları için her türlü hazırlıklar yaptıklarını, bazı istisnai durumlar olsa da tüm tedbirlerin alındığını, onları korumak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aynı zamanda tüm öğretmenlere de saygı ve sevgilerini iletti. Onların da destekleriyle bu zor günleri beraber atlatacaklarını söyledi. Bu günlerin de geride kalacağını ve okullara kavuşacaklarını da sözlerine ekledi.



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:05
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Anahtar Kelimeler:
Ziya SelçukYüz Yüze Eğitim
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