Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması

Milli eğitim Bakanı, CNN Türk kanalında Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılarak gündeme ilişkin eğitim ile alakalı çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitim veile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, okulların 2 Temmuz’da kapanacağını söyledi. Bu açıklamalar üzerine vatandaşlarımız yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamalarda, öğrencilerin 2 Temmuz 2021 tarihine kadar okulda olacağı ifade edildi. Bu süre boyunca ara tatil verilmeyeceği açıklandı. Bu konunun üzerine vatandaşlarımız yaz tatilinin ne zaman başlayacağını, okulların ne zaman kapanacağını, öğrencilerin ne zaman kane alacağını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili vatandaşlarımızdan tepkiler gelmeye başladı.