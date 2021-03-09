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Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk kanalında özel bir programa katıldı. Programa katılan Bakan Selçuk yaz tatili hakkında açıklamalarda bulundu. Vatandaşlarımız yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

09 Mart 2021 Salı 14:16
Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması
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Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk kanalında Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılarak gündeme ilişkin eğitim ile alakalı çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitim ve yaz tatili ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, okulların 2 Temmuz’da kapanacağını söyledi. Bu açıklamalar üzerine vatandaşlarımız yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamalarda, öğrencilerin 2 Temmuz 2021 tarihine kadar okulda olacağı ifade edildi. Bu süre boyunca ara tatil verilmeyeceği açıklandı. Bu konunun üzerine vatandaşlarımız yaz tatilinin ne zaman başlayacağını, okulların ne zaman kapanacağını, öğrencilerin ne zaman kane alacağını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili vatandaşlarımızdan tepkiler gelmeye başladı.



Son Güncelleme: 09.03.2021 14:16
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Anahtar Kelimeler:
Ziya SelçukYaz Tatili
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