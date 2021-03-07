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Ziya Selçuk istifa etti mi? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi!

Kabinenin en çok sevilen ve takdir gören bakanlarından olan Ziya Selçuk hakkında bugün şok bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Ankara kulisleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiği yönündeki haberlerle çalkalandı. Ziya Selçuk istifa etti mi? İşte gelen son bilgiler.

07 Mart 2021 Pazar 16:58
Ziya Selçuk istifa etti mi? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi!
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin halk oylamasından sonra kabul edilmesi ile birlikte kabinenin ilk Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk çaışkanlığı ve entelektüel kişiliği ile ön plana çıkmıştı. Öğrenciler ve öğretmenler tarafından çalışmaları takdir toplayan Ziya Seçuk hakkında bugün ortaya atılan iddianın gerçeklik payı var mı? Haberimizden yapılan son açıklamalara yer verdik.

Sosyal medyada hızla yayılan iddiaya göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa ettiği yönünde idi. Son zamanlarda tezvirat içerikli paylaşımlar hızla artmaya başladı. Bu hışma Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta uğradı. Yanlış haber hızla yayılması Milli Eğitim Bakanlığı'na açıklama yaptırmak zorunda kaldı.

Bakanlık yaptığı açıklamada sosyal medya paylaşımlarına riayet edilmemesi konusunda vatandaşlarımızı uyardı. Bakanlığı kurumsal iletişim kaynaklarına itibar edilmesi gerektiğini açıklayan bakanlık, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa etmediğini ve görevinin başında olduğunu ifade etti. 

 

 



Son Güncelleme: 07.03.2021 16:58
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Anahtar Kelimeler:
Ziya SelçukMilli Eğitim
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