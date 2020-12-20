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Ziraat mühendisi nedir, ne iş yapar? Ziraat mühendisi olmak için yapılması gerekenler nelerdir?

Türkiye'de son dönemde tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin teşvik edilmesiyle beraber gözde meslekler arasına giren ziraat mühendisliği ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bitkisel ve hayvansal üretim konularında uzmanlaşan ziraat mühendisleri üreticilere büyük katkı sağlamaktadır...

20 Aralık 2020 Pazar 17:14
Ziraat mühendisi nedir, ne iş yapar? Ziraat mühendisi olmak için yapılması gerekenler nelerdir?
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Ziraat mühendisleri, bitkisel ve hayvansal üretim üzerinde önemli çalışmalar yapan mesleği sorumluluğu alan vatandaşlardır. Ziraat mühendisi olarak çalışabilmek için kişilerin ziraat mühendisliği lisans programları kapsamında eğitim alınmış olması gerekmektedir. Ziraat mühendisleri özel firmalarda çalışabilecekleri gibi kamu kurumlarında da çalışabilmektedirler.

Ziraat mühendisliği yapılabilmesi için üniversite eğitiminin yanı sıra bazı önemli yeterliliklerin sağlanması gerekmektedir. Alanlarında kendilerini geliştirmeleri, daha geniş iş imkanına sahip olmaları açısından önem arz etmektedir.

 

Ziraat mühendislerinin görevleri nelerdir?

Ziraat mühendisleri kamu ya da özel firmalarda olacak şekilde görevlerini icra ederken özellikle bazı konular üzerine odaklanmaktadırlar. Bunlar aşağıdaki gibidir;

  • Her türlü bitkinin yetişebilmesi için toprağı hazırlamak
  • Çalışılan alanın analizini yaparak verimliliği artırmak
  • Tohum ekiminden mahsulün toplanmasına kadarki süreçte yapılması gerekenleri uygulamak
  • Ürünlerin toplanması ve saklanması sürecinde yöntemler oluşturmak
  • Çalıştığı kurum kapsamında kendinden istenen konularda çalışmalar yapmak

 

Nasıl ziraat mühendisi olunur?

Ziraat mühendisi olabilmek için öncelikle ilgili eğitimin alınması gerekmektedir. Lisans programları bünyesinde eğitimlerin alınması sonrasında özel firmalarda ya da devlet kurumlarında ziraat mühendisi olarak çalışılabilmektedir. Özel kurumlarda çalışabilmek için kurumlar tarafından talep edilen özelliklerin barındırılıyor olması gerekmektedir. Bu noktada kişilerin kendilerini alanlarında donatmaları onların faydasına olmaktadır.

Devlet kurumlarında ziraat mühendisi olabilmek için KPSS’ye girilmesi gerekmektedir. Buradan alınan yüksek bir puan ile birlikte devlet kurumlarında çalışılması mümkün olmaktadır.

 

Ziraat mühendisi çalışma şartları nasıldır?

Ziraat mühendislerinin çalışma şartları genellikle zorlayıcı olmaktadır. Tarım arazilerine sık sık gidilmesi gereken bu meslekte kişilerin genellikle yorucu tempolarda çalıştıkları bilinmektedir. Özel firmalarda ziraat mühendislerinin daha yoğun çalıştıkları bilinmektedir. Devlet kurumlarında bağlı olunan kuruluşa göre değişiklik gösterecek şekilde haftada 40 saat çalışıldığı ifade edilmektedir. Bu süre özel kurumlarda 50-60 saatlere kadar çıkabilmektedir.



Son Güncelleme: 20.12.2020 17:14
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Anahtar Kelimeler:
Ziraat MühendisliğiTarımHayvancılık
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