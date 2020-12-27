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Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
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Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.

Öğrencilerin karne almadan önce olacakları yüz yüze sınavlar Bakan Selçuk'un açıklaması doğrultusunda iptal edildi. İşte detaylar.

27 Aralık 2020 Pazar 18:39
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
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Pandemi nedeni ile öğrenciler eğitim-öğretim hayatlarına online olarak devam ediyor. Yüz yüze eğitim alamayan öğrencilerin sınavlarının yüz yüze yapılmasına karar verilmişti. Ancak kararda bir değişikliğe gidildi ve yüz yüze sınavlar iptal edildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşım ile yazılı sınavların ertelendiğini duyurdu.

Ziya Selçuk’un açıklamasına göre yazılı sınavlar birinci dönemi kapsayacak şekilde yapılmayacak. Ortaokul öğrencileri için kane notları dersteki etkinliklerine katılımına göre verilecek. Lise öğrencileri ise birinci dönem notlarını sömestr sonrasında sınava girerek alacak.

İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un resmi twitter hesabında yaptığı paylaşım:



Son Güncelleme: 27.12.2020 18:39
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MebUzaktanEğitimSınavlarYüzyüzeSınavlar
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