Yüz yüze eğitimin kapsamı genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve tüm bakanlarında katıldığı kabine toplantısı koronavirüs ve deprem gündemli yapıldı.

Kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitmin kapsamının genişletilmesiyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

in kapsamı genişleticek mi sorularına cevap Erdoğan, son olarak 2 Kasım Pazartesi itibariyle ortaokul 5. sınıf ve lise 9.sınıf öğrencilerinin diğer kademeler gibi kısmende olsa eğitim öğretime yüz yüze başladığını, şu anda uzaktan eğitimde olan ortaokul 6,7 ve lise 10. 11. sınıfların ise yüz yüze eğitime başlacağı tarihin salgın hastalığın seyrine göre belli olacağını söyledi. Erdoğan bu önemli kararın önümüzde ki günlerde verileceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı 2020 2021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitimin ilk aşamasını 21 Eylül tarihinde ilkokul 1.sınıfları okullara davet ederek başlatmış yüz yüze eğitimin 2.ve 3.aşamaları ise 12 ekim ve 2 kasım tarihlerinde başlamıştı.

Alınan yüz yüze eğitim kararı ile şu anda ortaokul 6.,7. ve lise 10.11. sınıflar dışındaki tüm kademeler kısmet yüz yüze eğitimlerine devam ediyor.