Yüz yüze eğitimin kapsamı genişledi! 2, 3 ve 4.sınıflarda okula başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan koronavirüs gündemli kabine toplantısı son erdi.

Tüm bakanların katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sonrasında eğitim alanında normalleşme adımları kapsamında yeni kararlar alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrasında yapmış olduğu açıklamadain kapsamının genişletildiğini, önümüzde ki haftadan itibaren ilkokul 2,3 ve 4.sınıflarında belirlenen günlerde yüz yüze eğitime başlayacaklarını duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda ise sadece ilkokul 1.sınıf öğrencilerin kısmet yüz yüze eğitime başlamış ve sınıfların kalabalık olması sebebiyle dönüşümlü olarak okullara gelmişlerdi. Yani ilkokul 1.sınıflar haftanın 2 günü okula gelmiş ve dersler bir gün içinde maksimum 5 ders olarak belirlenmiş ve dersler ise 30 dakika olarak yapılmıştı.

Kabine toplantısında alınan karara göre önümüzdeki pazartesi gününden itibaren ilkokul da tüm kademedeki sınıflar yüz yüze eğitim için okullara gelecek, ortaokulların durumu ise önümüzdeki günlerde salgının seyrine göre belirlenecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzaktan eğitimde ihtiyac sahibi olan 500 bin öğrenciye tablet verileceğini açıkladı. Tablet bilgisayarların önümüzde ki günlerde itibaren Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılması bekleniyor.