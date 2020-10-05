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Yüz yüze eğitimin kapsamı genişledi! 2, 3 ve 4.sınıflarda okula başlıyor

Bugün toplanan kabine toplantısında yüz yüze eğitimin genişletilme kararı çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında 2,3 ve 4.sınıflarında yüz yüze eğitim için okullara gitmeye başlayacağını duyurdu.

05 Ekim 2020 Pazartesi 22:36
Yüz yüze eğitimin kapsamı genişledi! 2, 3 ve 4.sınıflarda okula başlıyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan koronavirüs gündemli kabine toplantısı son erdi.

Tüm bakanların katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sonrasında eğitim alanında normalleşme adımları kapsamında yeni kararlar alındı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrasında yapmış olduğu açıklamada yüz yüze eğitimin kapsamının genişletildiğini, önümüzde ki haftadan itibaren ilkokul 2,3 ve 4.sınıflarında belirlenen günlerde yüz yüze eğitime başlayacaklarını duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda ise sadece ilkokul 1.sınıf öğrencilerin kısmet yüz yüze eğitime başlamış ve sınıfların kalabalık olması sebebiyle dönüşümlü olarak okullara gelmişlerdi. Yani ilkokul 1.sınıflar haftanın 2 günü okula gelmiş ve dersler bir gün içinde maksimum 5 ders olarak belirlenmiş ve dersler ise 30 dakika olarak yapılmıştı.

Kabine toplantısında alınan karara göre önümüzdeki pazartesi gününden itibaren ilkokul da tüm kademedeki sınıflar yüz yüze eğitim için okullara gelecek, ortaokulların durumu ise önümüzdeki günlerde salgının seyrine göre belirlenecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzaktan eğitimde ihtiyac sahibi olan 500 bin öğrenciye tablet verileceğini açıkladı. Tablet bilgisayarların önümüzde ki günlerde itibaren Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılması bekleniyor.



Son Güncelleme: 05.10.2020 22:36
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Yüz Yüze EğitimKabine ToplantısıIlkokullar Yüz Yüze Eğitime Başlıyor
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