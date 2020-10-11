İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Deniz Akkaya'dan Hadise'ye sert tepki: 'Beyonce'nin replikası'
Son Dakika
Deniz Akkaya'dan Hadise'ye sert tepki:...
İstanbul'da alabora olan teknede yaşam mücadelesi! 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi kurtarıldı
İstanbul'da alabora olan teknede yaşam...
İzmir'de sahte içkiden can kayıpları artıyor! 6 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de sahte içkiden can kayıpları...
Eski sevgilisi tarafından asitli saldırıya uğrayan Berfin'den flaş çıkış: Affetiğim için pişman oldum
Eski sevgilisi tarafından asitli saldırıya...

Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama yarın başlıyor

Yaşanan pandemi süreci sonrasında eğitim hayatında normale geçişte ikinci aşama yarın itibariyle başlıyor. İlkokul 2,3,4 , ortaokul 8. ve lise 12. sınıf öğrencileri yarından itibaren yüz yüze eğitime başlıyor.

11 Ekim 2020 Pazar 11:59
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama yarın başlıyor
Takip Et:

Küresel çapta yaşanan korona virüs salgın hastalığı sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm devlet ve özel okullar 31 Ağustos itibariyle uzaktan eğitime başlamıştı.

Yüz yüze eğitime geçişin ilk aşaması ise 21 Eylül tarihinde başlamış ve bu süreçte sadece ilkokul 1.sınıf öğrencileri ile ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıf öğrencileri sadece dyk kapsamında eğitime başlamışlardı. İlkokullar bu süreçte sadece haftanın iki günü yüz yüze eğitime başlamışlar diğer günler ise EBA üzeriden uzaktan eğitime devam etmişlerdi.

Milli eğitim bakanlığı eğitimde normalleşme kapsamında alınan karar gereği yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya yarın başlıyor. Bu kapsamda ilkokul 2,3,4 ve ortaokul 8 ile lise 12.sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor.

Yüz yüze eğitime başlayan okullar haftada iki gün süre ile okula gelecek ve dersler 30 dakika olacak. Ders araları ise 10 dakika olacak şekilde düzenlenecek.


Eğitim öğretimin devam ettiği süreç içinde okullarda kantinler kapalı olacak.

Okullar Valilik kararıyla Cumartesi günüde açık olacak.

Okul öncesi sınıflar ise okula 5 gün devam edecekler.

İlk haftalarda öğrencilerde devam zorunluluğu aranmayacak ancak öğrenciler yüz yüze ve uzaktan eğitimde işlenen tüm konularda sorumlu olacaklar.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyaç sahibi 500 bin öğrenciye ücretsiz olarak tablet dağtımının önümüzdeki haftalarda yapacak.



Son Güncelleme: 11.10.2020 11:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yüz Yüze EğitimEğitimOkullar Açılıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar!
Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar!
ÖSYM DGS ek yerleştirme kılavuzunu ve tarihini açıkladı
ÖSYM DGS ek yerleştirme kılavuzunu ve tarihini açıkladı
MEB'den hazırlık ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim açıklaması
MEB'den hazırlık ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim açıklaması
MEB duyurdu! 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başlıyor!
MEB duyurdu! 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başlıyor!
Öğretmenler dikkat! 2020 KPSS Ön lisans görevleri belli oldu
Öğretmenler dikkat! 2020 KPSS Ön lisans görevleri belli oldu
Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Köy okullarında tüm kademeler açılıyor
Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Köy okullarında tüm kademeler açılıyor

Popüler Haberler

Kıdem tazminatı fonu ve tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?
Çoçuk parası kaç günde yatar? 2020 Çoçuk parası kaç ayda bir veriliyor?
Formula 1 yarışları hangi tarihlerde olacak? Formula 1 Türkiye yarış tarihleri ve zamanları
Kalıcı makyaj yaptırmak zararlı mı? 2020 Kalıcı makyaj hakkında bilmeniz gerekenler
SGK ilişiksiz belgesi nedir? SGK İlişiksizlik belgesi nereden alınır?
KYK borçlarının silinmesi gündeme geldi mi? 2020 KYK borçları silinecek mi?
Telefon ile HGS bakiye sorgulama işlemleri 2020
Bisiklet alabilmeniz için ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bankalar 2020
Beni Bırakma Firuze karakteri kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında?
Ayak bileği burkulması nedir? Ayak bileği burkulması nasıl geçer?
Borç yapılandırması yapılan kredi kartı ödemesi bitince kart kullanıma açılır mı?
2001 Doğumlular ne zaman askerlik muayenesi olacak? 2001 Doğumluların askere alınma dönemleri
Esnaflara 50.000 TL nefes kredisi başvuru koşulları ve geri ödeme şartları
Ramazan Bayramında Hangi Diziler Yayınlanmayacak? Yeni Bölümler Ne Zaman Yayınlanacak?
Emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?
Yıpranmış ve cansız saçlara evde uygulanabilecek maskeler ve tarifleri 2020
En dikkat çekici kadın saç stilleri 2020
Tozkoparan yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
En uygun kredi veren bankalar listesi 11 Ekim 2020 Pazar
ziraat bankası 0 faizli hayvancılık kredisi başvuru şartları ve faliyetleri
Seslendirme sanatçısı nasıl olunur? 2020 seslendirme nasıl yapılır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.