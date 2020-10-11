Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama yarın başlıyor

Küresel çapta yaşanan korona virüs salgın hastalığı sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm devlet ve özel okullar 31 Ağustos itibariyle uzaktan eğitime başlamıştı.

Yüz yüze eğitime geçişin ilk aşaması ise 21 Eylül tarihinde başlamış ve bu süreçte sadece ilkokul 1.sınıf öğrencileri ile ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıf öğrencileri sadece dyk kapsamında eğitime başlamışlardı. İlkokullar bu süreçte sadece haftanın iki günü yüz yüze eğitime başlamışlar diğer günler ise EBA üzeriden uzaktan eğitime devam etmişlerdi.

Milli eğitim bakanlığı eğitimde normalleşme kapsamında alınan karar gereği yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya yarın başlıyor. Bu kapsamda ilkokul 2,3,4 ve ortaokul 8 ile lise 12.sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor.

Yüz yüze eğitime başlayan okullar haftada iki gün süre ile okula gelecek ve dersler 30 dakika olacak. Ders araları ise 10 dakika olacak şekilde düzenlenecek.

Eğitim öğretimin devam ettiği süreç içinde okullarda kantinler kapalı olacak.

Okullar Valilik kararıyla Cumartesi günüde açık olacak.

Okul öncesi sınıflar ise okula 5 gün devam edecekler.

İlk haftalarda öğrencilerde devam zorunluluğu aranmayacak ancak öğrenciler yüz yüze ve uzaktan eğitimde işlenen tüm konularda sorumlu olacaklar.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyaç sahibi 500 bin öğrenciye ücretsiz olarak tablet dağtımının önümüzdeki haftalarda yapacak.