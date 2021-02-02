Yüz yüze eğitime geçiş sürecinin detaylarını Bakan Ziya Selçuk paylaştı

Eğitim camiasının yakından merak ettiği yüz yüze eğitime başlama tarihinin dün kabine toplantısından sonra belli olmasıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün sürecin detaylarını paylaştı.

İLKOKULLARDA TÜM KADEMELER 1 MARTTA BAŞLIYOR

Köyde eğitim gören öğrenciler için köy okullarının 15 Şubat tarihinde yüz yüze eğitime kapılarını açacağını söyleyen Selçuk, il ve ilçelerde ise 1 Mart tarihinden itibaren anaokulları ve ilkokullarda tüm kademelerin eğitim öğretime yüz yüze başlayacağını duyurdu. Vaka sayılarının artması durumunda il bazında okullardaki yüz yüze eğitime ara verilebilecek.

ORTAOKULLARDA 8. , LİSELER 12. SINIFLAR BAŞLAYACAK

DEVAM ZORUNLU DEĞİL

Ortaokul ve lise kademesinde ki öğrenciler için ise yüz yüze eğitim süreci sadece ortaokullarda 8. sınıflar ve liselerde ise 12. sınıflarda 1 Mart tarihinden itibaren başlayacak.

Yüz yüze eğitime devam etmeyecek öğrenciler devamsız sayılmayacak ve eğitim öğretim faaliyetlerinde uzaktan devam edecek ancak öğrenciler sene sonunda yapılacak olan LGS ve YKS sınavlarında tüm müfredattan sorumlu olacak.

ÖĞRETMENLER AŞILANACAK

Bakan Selçuk yapmış olduğu açıklamada yüz yüze eğitime başlayacak olan öğretmenlerin Şubat ayı içinde aşılanacağı bilgisinide paylaştı.