Yüz yüze eğitime 6., 7., 10. ve 11. sınıflar da başlıyor mu?

Ülkemizde Mart ayında ortaya çıkan koronavirüs salgın hastalığı sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve devlet okullarında ki tüm kademelerde eğitim gören öğrenciler 2019 - 2020 eğitim öğretim yılını uzaktan eğitim olarak tamamlamıştı.

2020 2021 eğitim öğretim yılı ise Bakanlık tarafından alınan karar gereği 31 Ağustos tarihinde uzaktan başlamış ve bu tarihten sonra 21 Eylül'de ilkokul 1.sınıflar , 12 Ekim tarihinde ilkokul 2,3,4 , ortaoku l 8 ve lise 12.sınıflarda kısmen olarak yüz yüze eğitime katılmıştı. Son olaran kabine toplantısında alınan karar gereği lise 9 ve ortaokul 5. sınıflar ise 2 kasım tarihinde yüz yüze eğitime başlayacağı açıklanmıştı. Peki 6., 7., 10. ve 11. sınıflar da yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak ?

23 KASIM TARİHİ PLANLANIYOR

KATILIM ORANI YÜZDE 80

Sabah gazetesin'den Burak Çelik'in haberine göre,Milli Eğitim Bakanlığı 6. 7. 10. ve 11. sınıflara da yüz yüze eğitime geçebilmesi için hazırlıklara başladı. Bu sınıfların 23 kasım tarihinde yüz yüze eğitim için okullara çağırılması planlanırken, diğer kademelerde olduğu gibi bu sınıflarda haftada 2 gün olacak şekilde okullara davet edilecek ve planlamalar bu şekilde yapılıyor.

Öte yandan kısmende olsan yüz yüze eğitime okullara gelen öğrenciler arasında eğitime katılma oranının yüzde 80 civarında olduğu bilgisine ulaşıldı.