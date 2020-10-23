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Yüz yüze eğitimde üç. evrenin ayrıntıları belirlendi

Bu hafta son dk bilgisi ile beş. sınıflar ve 9. sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı haberlerinin sonrası yüz yüze eğitimde üç. evrenin ayrıntıları Milli Eğitim tarafından bildirildi. Yüz yüze eğitime başlayacak olan beş. ve 9. sınıflar ile imam hatip ortaokullarının ders saatleri bilgisi verildi.

23 Ekim 2020 Cuma 18:39
Yüz yüze eğitimde üç. evrenin ayrıntıları belirlendi
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Bu hafta son dk bilgisi ile beş. sınıflar ve 9. sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı haberlerinin hemen peşinden yüz yüze eğitimde üç. evrenin ayrıntıları Milli Eğitim tarafından bildirildi. Yüz yüze eğitime başlayacak olan beş. ve 9. sınıflar ile imam hatip ortaokullarının ders saatleri açıklandı.

Tüm dünyayı tesiri altına alan korona-virüs nedeniyle 16 Martta kapanan okullar kademeli bir geçişler 21 Eylül itibari ile yüz yüze eğitime başlanılmıştı. Aşamalı bir biçimde yüz yüze geçiş aşamaları devam eder iken ilk etapla anaokulları ve bir. Sınıflar haftada iki gün olmak koşuluyla yüz yüze eğitime başladılar. Süreçte tekleme olmaması nedeniyle iki. Etapta 2,3,4,8 ve 12 sınıflar haftada İki gün olmak koşuluyla öğrenim öğretimde yüz yüze eğitime katıldılar.


Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı son dk açıklamasında yüz yüze eğitime beş. sınıflar ile 9. Sınıfları da katarak yüz yüze eğitimde üç.   adıma geçildiğini tanıttı. Yüz yüze eğitime başlayacak yeni sınıflar için ayrıntılar belirlendi.

Resmi ve özel ortaokullarda olabilitesi yüksek olacak olan beş. sınıflarda haftada iki gün toplamda 12 ders saati imam hatip ortaokullarında ise haftada iki gün toplamında 14 ders saati şeklinde uygulanacak. Dersler günlere eşdeğer olarak ayrılacak. Lise 9. sınıflarda ise haftada İki gün toplamında 16 ders saati (olmak üzere gene günlere eşdeğer olarak ayrılacak. Sınıflar dershane mevcutları göz ününe alınarak sosyal mesafeye ideal olarak gruplara bölünecek, ders saati müddet olarak öteki kademelerdeki gibi 30 dk ders 10 dk aralar şeklinde saptandı.

 



Son Güncelleme: 23.10.2020 18:39
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Anahtar Kelimeler:
YüzyüzeEğitimYeni Detaylar
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