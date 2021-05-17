İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Yüz yüze eğitimde son durum! MEB açıklama yaptı

Alınan son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitime ilişkin açıklamalar yaptı. Açık kapsamında okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında 17 Mayıs itibari ile yüz yüze eğitime geçilecek. Bunun yanı sıra diğer sınıflarda ise 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek. İşte detaylar...

17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:36
Yüz yüze eğitimde son durum! MEB açıklama yaptı
Takip Et:

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen açıklamalara göre, 17 Mayıs Pazartesi günü itibari ile okul öncesi eğitim kurumları, Özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 8. ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme ile takviye kursları yüz yüze eğitime başlayacak. Kalan sınıflar ve kademeler ise 1 Haziran tarihine kadar uzaktan eğitime devam edecek.

8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim

MEB’in açıklaması kapsamında Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu öncülüğünde, tüm koşullara uyulmak kaydı ile resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yürütülecek yüz yüze eğitime geçilecek.

Diğer kademeler uzaktan eğitime devam

Yukarıda belirtilen kademeler dışındakiler ise 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan devam edecek. Bunun yanı sıra yüz yüze eğitimin devamına ilişkin karar ise bu tarihten sonra alınacak.


Son Güncelleme: 17.05.2021 09:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MebEğitimYüzyüzeUzaktan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19 Mayıs Öğretmenlerin ek ders ücretleri ödenecek mi?
19 Mayıs Öğretmenlerin ek ders ücretleri ödenecek mi?
17 Mayıs Pazartesi anaokulları açılacak mı?
17 Mayıs Pazartesi anaokulları açılacak mı?
19 Mayıs şiirleri; 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık uzun ve kısa yeni 19 Mayıs şiirleri
19 Mayıs şiirleri; 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık uzun ve kısa yeni 19 Mayıs şiirleri
2021/2022 yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?
2021/2022 yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?
LGS'de hangi konulardan soru çıkmayacak?
LGS'de hangi konulardan soru çıkmayacak?
Liselerde sınıfta kalma olacak mı? Sınıf geçme nasıl olacak?
Liselerde sınıfta kalma olacak mı? Sınıf geçme nasıl olacak?

Popüler Haberler

SGK rapor parası nasıl alınır? 2021 Rapor parası başvuruları nereden yapılır?
Kuveyt Türk Faizsiz kredi kampanyası detayları ve başvuru şartları 17 Mayıs 2021 Pazartesi
2021 Kenya asgari ücret ne kadar?
Makedonya asgari ücreti ne kadar?
İkea kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? 2021 İKEA çalışma günleri
Türk Telekom şikayeti nereye yapılır? Türk Telekom resmi intenet sitesi ile şikayet
Kan gruplarının hastalıklara yatkınlık oranları nelerdir?
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
E-devlet ile kredi notu sorgulama ve hesaplama
Çalışan annelere verilen ücretsiz izinler 2021
Emanet dizisinin final tarihi belli oldu mu? Kaç bölüm daha devam edecek?
Toki konut kredisi nasıl alınır? Mayıs 2021 Toki'den ev almak için kredi veren bankalar
Çukur dizisi Yasmin kimdir? Gamze Doğanoğlu yaşı ve oynadığı diziler
Star Tv Yeni Bir Ev programını sunan Evrim Akın Kimdir?
Kanal D canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2021 Devlet destekli geri ödemesiz evalımı başvurusu nasıl yapılır?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
KYK bursları ve kredileri hangi tarihte yapılıyor? 2021 Mayıs KYK burs yatma tarihleri
2021 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir?
Güncel gümüş fiyatları 17 Mayıs 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 17 Mayıs 2021 Pazartesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.