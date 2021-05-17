Yüz yüze eğitimde son durum! MEB açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen açıklamalara göre, 17 Mayıs Pazartesi günü itibari ile okul öncesi eğitim kurumları, Özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 8. ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme ile takviye kursları yüz yüze eğitime başlayacak. Kalan sınıflar ve kademeler ise 1 Haziran tarihine kadar uzaktan eğitime devam edecek.

8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim

Diğer kademeler uzaktan eğitime devam

’in açıklaması kapsamında Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu öncülüğünde, tüm koşullara uyulmak kaydı ile resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yürütülecek yüz yüze eğitime geçilecek.

Yukarıda belirtilen kademeler dışındakiler ise 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan devam edecek. Bunun yanı sıra yüz yüze eğitimin devamına ilişkin karar ise bu tarihten sonra alınacak.