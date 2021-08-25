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Yüz yüze eğitimde önemli tedbir: Artık bahçede yapılacak!

Yüz yüze eğitim hazırlıkları son hızıyla devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleriyle ilgili hazırlanan rehberde, öğrenci ve veliler için dikkat çeken detaylara yer verildi.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:44
Yüz yüze eğitimde önemli tedbir: Artık bahçede yapılacak!
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6 Eylül tarihinde başlayacak olan yüz yüze eğitimden önce tüm okullarda hazırlıklar son hızıyla ilerliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise okullarda alınacak koronavirüs tedbirleri hakkında hazırladığı rehberde çok önemli detaylara yer verdi. Rehberde, en önemli detaylardan birisi öğretmenlerin yanı sıra velilerin de tam doz aşılarının mutlaka olunmasıydı..

MASKE ZORUNLUĞU

Milli Eğitim Bakanlığı, hazırladığı rehberde okullarda yeterli sayıda maske olacağı ve bu maskelerinde Bakanlık tarafından karşılanacağını belirtti. Rehberde ayrıca, ortak alanlarda, sınıflarda ve öğretmen odalarında mutlaka maske takılması gerektiği aktarılırken gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan öğrenciler hariç diğer tüm öğrencilerin okula maskeyle gelme zorunluğu olduğu bildirildi.

Öğrencilerin takacağı maskelerin çocuklara özel boyutta olmaları sağlanılmasının aktarıldığı rehberde, doktor raporu dahilinde tıbbi nedenlerden dolayı maske takamayan çocukların ise mümkünde yüz koruyucusu kullanmasının önerilmesi belirtildi.

SINIFLAR SÜREKLİ HAVALANDIRILACAK!

40 dakika sürecek ders sırasında öğrenciler açısından risk teşkil etmeyecek şekilde camların açılarak havalandırılabileceğinin belirtildiği rehberde, ders aralarında da mümkün olduğu kadar öğrencilerin tamamının açık alanlara yönlendirilmeleri, personeli sınıf camlarını ve kapısını tamamen açarak 10 dakika hava akımı yaptırarak havalandıracağı aktarıldı.

ŞARKI SÖYLEME ETKİNLİKLERİ BAHÇEDE YAPILACAK

Sekresyon ve tükürük çıkışı yaratan şarkı söyleme gibi yüksek ses ile gerçekleştirilen egzersizler mutlaka açık alanlarda yapılacağının bildirildiği rehberde, açık alana çıkan öğrencilerin de aralarında tercihen en az 2 metre mesafe bırakılması gerektiği belirtildi.

Rehberde ayrıca, öğrencilerin beslenme saatlerinin farklı saat dilimlerine yayılarak mümkünse sınıf dışında ve açık alanlarda, şayet mümkün değilse okulun en geniş ve tavanı yüksek olarak tasarlanan havalandırması olan açık alanlarında yapılmasının sağlanacağı kaydedildi.


Son Güncelleme: 25.08.2021 10:44
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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs TedbirleriBahçeMüzik EtkinliğiYüz Yüze Eğitim
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