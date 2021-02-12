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Yüz yüze eğitimde hangi sınıflar okula gidecek?

Kabine toplantısı sonrasında yüz yüze eğitim konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk yüz yüze eğitim detaylarını paylaştı. Pek çok kişi ise, Yüz yüze eğitimde hangi sınıflar okula gidecek? sorusu araştırılmaya başlandı.

12 Şubat 2021 Cuma 03:09
Yüz yüze eğitimde hangi sınıflar okula gidecek?
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamaları sonrasında yüz yüze eğitimde hangi sınıf öğrencilerinin okula gidecekleri merak ediliyor. Özellikle uzaktan eğitimde sorunlar yaşanan köy okullarının açılması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Bakan Selçuk’un açıklamaları sonrasında okulların hangi sınıflar için açılacağı merak ediliyor.

Okullar ne zaman açılacak?

15 Şubat 2021 tarihi itibari ile köy okulları ve benzeri az nüfuslu bölgelerde bulunan okulların açılmasına karar verilirken İl ve İlçe Milli Eğitim Bakanlıkları ve İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının ortak çalışma yürütecekleri belirtildi. 1 Mart itibari ile tüm okulların ilkokul, anasınıfı ve özel eğitim sınıflarının açılacağı belirtilirken bu süreçte okulların 2 gün açık olacağı belirtildi.

Açıklanan verilere göre 15 Şubat itibari ile köy ve az nüfuslu bölgelerde 6 bin ilkokul öğrencisi okullarına kavuşacakken aynı zamanda 2 bin 700 anaokulunda yüz yüze eğitime geçilecek.

Bakan Selçuk konu ile ilgili gayret gösterdiklerini ve salgın nedeniyle tüm sınıfların tam zamanlı olarak açılmasının öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlıklarını olumsuz etkileyeceği belirtildi.

Diğer sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Tüm sınıfların eğitimine başlanmasının sağlık açısından ve salgının seyrine göre riskli olduğunu belirten Bakan Selçuk kısa vadede eğitimin yüz yüze başlamasının mümkün olmadığını dile getirdi.

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 03:09
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MebBakanZiya SelçukYüz Yüze EğitimNe Zaman
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