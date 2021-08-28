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Yüz yüze eğitimde elektronik takip sistemi! Bakan Özer detayları paylaştı..

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül tarihinde başlayacak olan yüz yüze eğitim ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. Eğitim süreci başlamadan tüm koronavirüs önlemlerinin alındığını söyleyen Bakan Özer, velilerle bilgi paylaşımı yapılabilmesi için de elektronik takip sisteminin hazır olduğunu bildirdi.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:52
Yüz yüze eğitimde elektronik takip sistemi! Bakan Özer detayları paylaştı..
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Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl uzaktan eğitim süreciyle geçen eğitim-öğretim yılı bu yıl tüm tedbirlerin yeniden alınarak yüz yüze olarak başlatılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılmasına kısa bir zaman kala, son çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

 

Okulların 6 Eylül tarihinde eğitime start vereceğini bir kez daha hatırlatan Bakan Mahmut Özer, Türkiye genelinde tüm tedbir ve önlem çalışmalarının da tamamlandığını belirterek velilerle bilgi paylaşımı yapılabilecek elektronik takip sisteminin de tamamlandığını söyledi.

Son 1,5 yıl içerisinde Kovid-19 salgının dünya genelinde sıkıntılı süreç geçirilmesine neden olduğuna işaret eden Özer, Bakanlık olarak bu süreç içinde bazı zamanlarda okulları açık tutup bazı zamanlarda da uzaktan eğitim ile öğrencilerin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi. 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim dönemini de tüm kademeler ve sınıflarla 6 Eylül Pazartesi günüden itibaren tüm tedbirlerin alınarak haftada 5 gün olmak kaydıyla yüz yüze eğitim ile başlatacaklarını kaydeden Bakan Özer, 1-3 Eylül tarihleri arasında da okul öncesi ile ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin uyum haftasına katılacaklarını söyledi.

Öğrencilerin bu dönemde okula belirli saatlerde geleceklerini ve öğretmenleriyle birlikte okula alışma sürecini geçireceklerini belirten Bakan Mahmut özer, süreç boyunca tüm öğrencilerin ve velilerin beklentilerini yerine getirerek okulların tam zamanlı olarak devam etmesi için çalışacaklarını ifade etti.

"ELEKTRONİK TAKİP SİSTEMİ HAZIRLANDI"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pandemi süreci boyunca eğitimin daha da sağlıklı yürütülebilmesi için vaka ve temas durumlarına yönelik son durumların takip edilebildiği elektronik takip sisteminin tamamlandığını söyleyen Bakan Mahmut Özer,  velilerin içlerinin rahat olmasını çünkü okul bazlı ortaya konulan tedbirler için elektronik takip sisteminin kısa sürede çalışmalarını tamamlayarak bilgi paylaşımı yapacağını kaydetti.

Okullarda da kullanılacak olan verileri il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin de takip edebileceğini vurgulayan Bakan Özer, il müdürlüklerinin kendi ilçelerinde gelişen süreçleri de takip edebileceklerini aynı zamanda bu sistemle Bakanlığın da kendilerine bağlı tüm okullardaki süreci takip edebileceğini söyledi.

Bakan Özer, okullar açıldığında velilere olası hastalık durumları söz konusu olduğunda bilgileri paylaşabilmeleri için kendilerine bir bilgilendirme formu verileceğini söyleyerek taahhütname şeklinde olmayan bu metnin sadece okulların Kovid-19 süreçleri hakkında bilgilendirildiklerine dair bir yazı olduğunu belirtti.


Son Güncelleme: 28.08.2021 13:52
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Anahtar Kelimeler:
Mahmut özerElektronik Takip SistemiYüz Yüze EğitimKoronavirüs Tedbirleri
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