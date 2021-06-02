31 Mayıs tarihli kabine toplantısı ile alınan kararlara göre yüz yüze eğitim başladı. İlkokullar 1 Haziran tarihinde eğitime başladı, ortaokul ve liseler ise 7 Haziran günü başlayacağını açıkladı. Yapılan açıklamalardan sonra 7 Haziran günü okula gitmek zorunlu mu? Yüz yüze eğitimde devam zorunluluğu olacak mı? Sorularının yanıtı merak edildi.

Cumhurbaşkanı eşliğinde düzenlenen kabine toplantısında eğitimle ilgili kararlar alındı. Toplantıda pandemi sürecinde ikinci kademeli normalleşme sürecine geçildiği açıklandı ve bu kapsamda yüz yüze eğitimin başladığı duyuruldu. Binlerce öğrenci ve veli 7 Haziran günü devam zorunluluğu olacak mı diye merak etti.

7 Haziran günü okula gitmek zorunlu mu? Yüz yüze eğitimde devam zorunluluğu var mı?

Kabine toplantısında alınan kararlara göre ilkokullar ve okul bünyesinde bulunan anasınıfları 1 Haziran tarihinde, ortaokul ve liseler ise 7 Haziran tarihinde haftada 2 gün olmak şartıyla açılıyor. Pandemi nedeniyle 7 Haziran günü okula gitmek öğrencilerin tercihine bırakıldı. Yani 7 Haziran’da okula gitme zorunluluğu bulunmuyor.

Yapılan açıklamalara göre yüz yüze eğitime katılım öğrencilere bırakıldı. Okullardaki temizlik durumu Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu’nda yer alan koşullara göre düzenlenecek.

Bakanlık yüz yüze eğitim ile ilgili açıklama yaptı

Yapılan açıklamada, ülkemizde yaşanan pandemi sürecinde kademeli normalleşme aşamasında yüz yüze eğitim başlıyor. Köy ve seyrek nüfuslu yerlerde olan okullarda 1 Haziran itibariyle haftanın 5 günü tam zamanlı eğitim olacak. Yüz yüze eğitim öğrencilerin tercihine bırakılmıştır. Açıklamada, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2 Temmuz günü sona ereceği vurgulandı.