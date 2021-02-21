Yüz yüze eğitimde devam zorululuğu olacak mı, devamsızlıklar sayılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamalarda okulların açılacağını ifade etmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların ne zaman açılacağını açıkladı. Vatandaşlarımız okulların ne zaman açılacağını, okullarda devam zorunluluğunun olup olmadığını merak ediyor.

Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamada, ‘’1 Mart 2021 itibariyle ilkokullarımız açılıyor. Öğrencilerimize katılabilirler. Haftada sadece 2 gün okula gidecekler. Özel eğitim alan öğrencilerimiz de artık hocalarından yüz yüze eğitim alabilecekler’’ dedi.

Bakan Selçuk’un açıklamalarına göre yüz yüze eğitimde velilerin çocuklarını okula göndermeme hakları olacak. Yani okullarda devam zorunluluğu yoktur. Ancak bu durumla ilgili velilerin bir dilekçe yazarak çocuklarını okula göndermemek için talepte bulunmaları gerekmektedir.