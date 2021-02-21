İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Yüz yüze eğitimde devam zorululuğu olacak mı, devamsızlıklar sayılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların ne zaman açılacağını açıkladı. Vatandaşlarımız okulların ne zaman açılacağını, okullarda devam zorunluluğunun olup olmadığını merak ediyor.

21 Şubat 2021 Pazar 20:39
Yüz yüze eğitimde devam zorululuğu olacak mı, devamsızlıklar sayılacak mı?
Takip Et:

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamalarda okulların açılacağını ifade etmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların ne zaman açılacağını açıkladı. Vatandaşlarımız okulların ne zaman açılacağını, okullarda devam zorunluluğunun olup olmadığını merak ediyor.

Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamada, ‘’1 Mart 2021 itibariyle ilkokullarımız açılıyor. Öğrencilerimiz yüz yüze eğitime katılabilirler. Haftada sadece 2 gün okula gidecekler. Özel eğitim alan öğrencilerimiz de artık hocalarından yüz yüze eğitim alabilecekler’’ dedi.

Bakan Selçuk’un açıklamalarına göre yüz yüze eğitimde velilerin çocuklarını okula göndermeme hakları olacak. Yani okullarda devam zorunluluğu yoktur. Ancak bu durumla ilgili velilerin bir dilekçe yazarak çocuklarını okula göndermemek için talepte bulunmaları gerekmektedir.



Son Güncelleme: 21.02.2021 20:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ziya SelçukYüz Yüze Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze yapılacak sınavlar hakkında açıklama
Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze yapılacak sınavlar hakkında açıklama
MEB 2021 yılında atanacak öğretmen sayısının ne zaman açıklayacak?
MEB 2021 yılında atanacak öğretmen sayısının ne zaman açıklayacak?
2021 Bu sene sınıfta kalma var mı, olacak mı?
2021 Bu sene sınıfta kalma var mı, olacak mı?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çocuklar için yeni oyun! Seyyah isimli oyun erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çocuklar için yeni oyun! Seyyah isimli oyun erişime açıldı
Yüz yüze eğitim hakkında flaş açıklama! 1 Mart'tan itibaren..
Yüz yüze eğitim hakkında flaş açıklama! 1 Mart'tan itibaren..
MEB'den yeni yüz yüze eğitim yazısı
MEB'den yeni yüz yüze eğitim yazısı

Popüler Haberler

Yüz yüze eğitimde devam zorululuğu olacak mı, devamsızlıklar sayılacak mı?
Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
TRT 1 Teşkilat'nın konusu ve oyuncu kadrosu
Şekerbank’tan emekli müşterilerine özel kredi kampanyası! Günde 13 TL taksitle 10.000 TL kredi
Çok Güzel Hareketler Bunlar nerede çekiliyor? BKM Mutfak ÇGHB 2 çekimleri nerede yapılıyor?
Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Okullarda yüz yüze sınavlar ertelenecek mi, sınavlar iptal olur mu?
Arıza dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Arıza dizisi Balaban kimdir? Rüzgar Aksoy yaşı ve oynadığı diziler
Rüyada boğulmak ne demektir? Rüyada boğulmak görmenin tabiri ve anlamı
PTT şubeleri cumartesi açık mı? PTT şubeleri çalışma saatleri
Sibel Erdoğan kimdir? Emrah ve eşi Sibel Erdoğan boşanıyor mu?
Instagram hesabım kapatıldı ne yapabilirim, yeniden açtırmak için hangi işlemleri yapmalıyım?
İzmihlal Kelimesi Ne Anlama Gelir? İzmihlal Ne Demektir?
Meme estetiği, göğüs büyütme ve küçültme emzirmeye engel olur mu?
Arıza dizisindeki Seda karakteri kimdir? Eda Şölenci nereli, yaşı kaç?
Kefaret dizisi Nil kimdir? Ege Kökenli'nin yer aldığı diziler
Kefaret dizisi Cansu kimdir? Bahar Ece Yılmaz nerelidir?
Kefaret dizisi Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz yer aldığı dizi ve film yapımları
Kefaret dizisinde Nil karakterini Ege Kökenli canlandırıyor
Maraşlının kızı Zeliş kimdir? Gerçek adı nedir? Bedriye Roza Çelik hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.