Yüz yüze eğitim öncesi korona aşısı olan öğretmenlerin oranı yüzde 83' e kadar ulaştı. Yüz yüze eğitim öncesi tedbirler devam etmekte

Okulların açılmasına az bir süre kala öğretmenlerin yüzde 83’ü korona aşısı oldu

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülensalgını nedeniyle birçok tedbirler alınmıştı. Bunlardan biri de eğitim uzaktan eğitim olarak görülmüştü. Aşıların gelmesi ile 2021-2022 dönem de okullare açılacak. Tüm tedbirler alındı. Hem öğrencilerin sağlığı hem öğretmen ve velilerin sağlığı için korona aşısı olmaları gerektiklerini sağlık bakanlığı da sık sık dile getirdi.

6 Eylül’de okulların açılması ile beraber ağustos ayında öğretmenlerin aşı olma yüzdelerinde artış görüldü. İlk doz aşılar %83 ‘e ulaşırken ikinci doz aşı oranı %72,2 oldu. ‘Kovid-19 salgınında okullarda alınması gereken tedbirler’ kapsamında MEB ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tedbirler 81 il valiliğine ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderildi.

Aşı olmayan öğretmenler haftada 2 gün PCR testi yaptırmak zorunda. Henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personeller ile üniversite görevlileri, üniversite öğrencileri haftada 2 kez PCR testi yaptırmak zorundalar.

