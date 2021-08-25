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Yüz yüze eğitim öncesi korona aşısı olan öğretmenlerin oranı yüzde 83' e kadar ulaştı. Yüz yüze eğitim öncesi tedbirler devam etmekte

6 Eylül'de okullar yüz yüze eğitime açılıyor. Hazırlık ve tedbirler son hızla devam ederken öğretmenlerin yüzde 83'ü korona aşısı oldu. Peki korona aşısı olmayan öğretmen ve diğer personeller neler yapacak? Üniversite öğrencileri ve üniversite eğitim görevlileri aşı olmayanlar ne olacak? Merak ettiğiniz soruların cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:42
Yüz yüze eğitim öncesi korona aşısı olan öğretmenlerin oranı yüzde 83' e kadar ulaştı. Yüz yüze eğitim öncesi tedbirler devam etmekte
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Okulların açılmasına az bir süre kala öğretmenlerin yüzde 83’ü korona aşısı oldu

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen Covid-19 salgını nedeniyle birçok tedbirler alınmıştı. Bunlardan biri de eğitim uzaktan eğitim olarak görülmüştü. Aşıların gelmesi ile 2021-2022 dönem de okullar yüz yüze eğitime açılacak. Tüm tedbirler alındı. Hem öğrencilerin sağlığı hem öğretmen ve velilerin sağlığı için korona aşısı olmaları gerektiklerini sağlık bakanlığı da sık sık dile getirdi.

6 Eylül’de okulların açılması ile beraber ağustos ayında öğretmenlerin aşı olma yüzdelerinde artış görüldü. İlk doz aşılar %83 ‘e ulaşırken ikinci doz aşı oranı %72,2 oldu. ‘Kovid-19 salgınında okullarda alınması gereken tedbirler’ kapsamında MEB ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tedbirler 81 il valiliğine ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderildi. 

Aşı olmayan öğretmenler haftada 2 gün PCR testi yaptırmak zorunda. Henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personeller ile üniversite görevlileri, üniversite öğrencileri haftada 2 kez PCR testi yaptırmak zorundalar. 


Son Güncelleme: 25.08.2021 13:42
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Anahtar Kelimeler:
öğretmenler Aşı OlduYüz Yüze EğitimKorona AşısıCovid-19
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