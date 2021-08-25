Yüz yüze eğitim öncesi korona aşısı olan öğretmenlerin oranı yüzde 83' e kadar ulaştı. Yüz yüze eğitim öncesi tedbirler devam etmekte

Okulların açılmasına az bir süre kala öğretmenlerin yüzde 83’ü korona aşısı oldu
6 Eylül’de okulların açılması ile beraber ağustos ayında öğretmenlerin aşı olma yüzdelerinde artış görüldü. İlk doz aşılar %83 ‘e ulaşırken ikinci doz aşı oranı %72,2 oldu. ‘Kovid-19 salgınında okullarda alınması gereken tedbirler’ kapsamında MEB ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tedbirler 81 il valiliğine ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderildi.
Aşı olmayan öğretmenler haftada 2 gün PCR testi yaptırmak zorunda. Henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personeller ile üniversite görevlileri, üniversite öğrencileri haftada 2 kez PCR testi yaptırmak zorundalar.
Son Güncelleme: 25.08.2021 13:42