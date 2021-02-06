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Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, devam zorunluluğu var mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 1 Mart 2021 tarihinde seyreltilmiş yüz yüze eğitime döneceğini açıkladı. Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamadan sonrasında ise veliler Yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını ve devam zorunluluğunu merak ediyordu. İşte detaylar...

06 Şubat 2021 Cumartesi 16:55
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, devam zorunluluğu var mı?
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bütün sınıf düzeyleri için, ortaokul son sınıfa ve lisenin son sınıfına gitmekte olan öğrenciler için 1 Mart 2021 tarihinde yüz yüze eğitime geçileceğini duyurdu. Covid-19’un hastalık seyri izlenecek ve buna göre değiştirilebilecek ve tekrar başka bir tarihe atılabilecektir. Lakin şu an için okulların 1 Mart tarihi itibari ile yüz yüze olacağını söyleyebiliriz.

 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk;

“15 Şubat tarihinde bütün bağımsız anaokullarını da tam zamanlı olarak açmaya karar kıldık. 1 Mart Pazartesi tarihinde ilkokul ve bütün sınıf düzeyleri için okulların yüz yüze geçmesine karar verdik. İlkokul öğrencileri eğitim hayatlarına yine seyreltilmiş bir şekilde, haftanın iki gününde devam edecektir. Aynı tarihten sonrası dönemde; özel gereksinimleri olan öğrenciler adına, özel eğitimi kapsayan okullarımız ve sınıflarımız da yüz yüze eğitime geçiş yapacak. 1 Mart tarihiyle okulumuz, sınav dönemine gelen 8 ile 12 sınıflar için de kapılarını açacaktır.” ifadelerini kullandı.

 

Öğretmenler için aşıların Şubat ayı içerisinde yapılacağı da Bakan Selçuk tarafından dile getirildi.

 

Devam zorunluluğu bulunuyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 Mart tarihinde ilkokul, 8 ve 12’nci sınıfları kapsayacak şekilde kademeli ve seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime geçilecek. 15 Şubat tarihinde eğitim köy okullarında tam zamanlı bir şekilde başlayacak ve devam zorunluluğu bulunmuyor. Yani veliler tercihlerine göre çocuklarını gönderip göndermeme kararı alabilir.



Son Güncelleme: 06.02.2021 16:55
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Milli Eğitim BakanıMebZiya SelçukYüz Yüze EğitimUzaktan Eğitim
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