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Yüz yüze eğitim için hangi sınıflar okula gidecek? Okullar ne zaman açılacak?

Yeni koronavirüs kısıtlamaların ardından seyreltilmiş program ile okul yaşantılarına devam eden öğrenciler kısıtlamalar sonrası tamamen uzaktan eğitime geçiş yaptı. Aylardır tüm yaş grupları uzaktan eğitim hayatına devam ederken geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısının ardından okulların açılması hakkında müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

07 Şubat 2021 Pazar 22:17
Yüz yüze eğitim için hangi sınıflar okula gidecek? Okullar ne zaman açılacak?
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Geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı ardından eğitim hakkında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılacağını söyledi. Uzaktan eğitim sürecinde birçok öğrenci mağdur durumda iken köy okullarında yaşayan öğrenciler ise uzaktan eğitim almak imkânsız hal aldı. Erdoğan kabine toplantısı ardından köy okulları için önemli açıklamalarda bulundu.

Köy okulları 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlayacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitim-öğretim hakkında konuşmasını sürdürürken köy okullarında kayıtlı olan öğrenciler için tekrardan okula dönecekleri müjdesini verdi. 15 Şubat tarihi ile köy okullarında eğitim yüz yüze başlayacağını duyuran Erdoğan sınava girecek sınıf grupları hakkında da önemli konulara değindi.

 8. ve 12. sınıflar 1 Mart’ta okullarda!

8. ve 12. sınıfların yıl sonu liseye geçiş ve üniversite sınavına girecekleri gerekçesi ile özel eğitim kurumları ve ilkokullar eğitimine 1 Mart tarihi ile başlayabilecekler.

1 Mart’ta İlkokul ve anaokulu öğrencileri yüz yüze eğitime başlayacak!

1 Mart tarihi ile resmi ve özel tüm kuruluşlar ilkokul ve anasınıfları haftada 2 gün olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.  Öğretmenler tarafından belirlenecek okul saatleri velilere duyurulacak. Çocuğunu alınan kararlar doğrultusunda okula göndermek istemeyen vatandaşlar için okul müdürlüklerine mutlaka yazılı başvuru yapması gerekmektedir. Yüz yüze eğitime velisi isteği üzerine gelemeyen öğrenciler devamsız sayılmayacaktır.  Ders süreleri ise 30 dakika teneffüsler ise 10’ar dakika olacaktır. Uzaktan eğitimi tercih eden veli ve çocuk EBA üzerinden canlı derslere girebilecek. 



Son Güncelleme: 07.02.2021 22:17
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Yüz Yüze EğitimMilli Eğitim BakanlığıKöy OkullarıUzaktan Eğitim
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