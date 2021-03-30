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Yüz yüze eğitim bitti mi? Kırmızı illerde okullar açık mı, kapanacak mı? Yüz yüze eğitim devam ediyor mu?

Okullarda sürdürülen yüz yüze eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamaya göre 8 ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim devam ederken diğer sınıflar için İl Hıfzısıhha Kurulu belirleyecek.

30 Mart 2021 Salı 00:48
Yüz yüze eğitim bitti mi? Kırmızı illerde okullar açık mı, kapanacak mı? Yüz yüze eğitim devam ediyor mu?
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Milli Eğitim Bakanlığı, yayınladığı açıklama ile yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim ile ilgili kararlar açıkladı. Açıklamada çocukların eğitim hakkı konusunda herkes, sorumluluğa davet edildi. Açıklamada şu bilgiler yer alıyor:

1 Mart tarihinde alınan kararlar doğrultusunda 8 ve 12. Sınıflar için yüz yüze eğitim devam edecek. Bunun dışında 5,6,7, 9,10,11. Sınıflar için ise valiliğe bağlı İl Hıfzısıhha Kurulları tarafından her il için ayrı karar alınacaktır. Köy okullarında ise alınan kararlar aynı şekilde devam edecektir.

8. ve 12. Sınıf öğrencileri yanı sıra mezun öğrenciler için yapılan destekleme ve yetiştirme kursları hafta sonu da sürdürülecektir. Okullarda düzenlenen sınavlar ise takvimde açıklandığı gibi devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılmak isteyen öğrenciler veli izni ile katılım sağlayabileceklerdir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan basın açıklaması ise şu şekilde:



Son Güncelleme: 30.03.2021 00:48
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Anahtar Kelimeler:
YüzyüzeEğitim
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