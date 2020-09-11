Yüz yüze eğitim başlıyor! MEB'den öğretmenlere koronavirüs nöbeti

21 Eylül tarihinde eğitim öğretimin yüz yüze şimdilik sadece ilkokul 1.sınıflarda başlayacak olmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'da çalışmalara hız verdi.

İlk hafta sadece haftada bir gün okula gidecek olan ilkokul öğrencileri için öğretmenlerin bu süreçteki görevleri için detaylı bir rehberlik bakanlık tarafından yayımlandı.

İşte bakanlık tarafından öğretmenlere koronavirü nöbeti görevinin detayları ;

ÖĞRETMENLERİN KORONA VİRÜS NÖBETİ DETAYLARI

* Öğrenci velilerinin okul bahçesine alınmaması yada zorunlu haller dışında kontrollü olarak alınmasından nöbetçi öğretmenler sorumlu olacak.

*Okullda eğitim öğretim devam etttiği süreçte maske ve mesafe kurallarının uygulanmasından öğretmenler sorumlu olacak.

* Öğrencilerin, okul bahçesinde fiziksel mesafeye uygun şekilde yerleştirilen yer işaretlerine uyup uymadığını da nöbetçi öğretmenler denetleyecek.

ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

*Eğitim öğretime devam eden öğrencilerin okul çantalarında maske , kolonya vb malzemeler olacak.

*Öğrenciler okula gelmeden ateşleri kontrol edilecek ve yüksek çıkanlar evde izole olacak.

*Okul içerisinde maske,mesafe ve hijyen kurallarına uyulacak.

*Sağlık durumu kötüleşen,kendini iyi hissetmeyen öğrenci hemen okul idaresine bilgi verecek.

* Her öğrenci sınıfta kendi için ayrılan sıraya oturacak.

*Kesinlikle arkadaşlarında kalem,silgi vb malzeme alışverişi yapmayacak