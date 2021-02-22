Yüz yüze eğitim başlayınca sınıflar kaç kişi olacak, sınıflar bölünecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 15 Şubat’ta köy okullarının açılacağı belli olmuştu. Ayrıca ilkokul 1,2,3 ve 4. Sınıflar yüz yüze eğitim şeklinde 1 Mart itibari ile eğitime devam edecek. 5, 6 ve 7.sınıf öğrencileri derslere uzaktan devam edecek. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Liseler ve Güzel Sanatlar-Spor Liseleri’nin 12.sınıfları da yüz yüze eğitime devam edecek.

Okul planlamaları Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nin Covid-19 Kapsamında Okullarda Alınması Gereken Önlemler rehberine göre yapılacaktır.

Yüz yüze eğitimde sınıflar kaç kişi olacak?

Sınıflarda en fazla 15 kişinin olması sağlanacak,

Toplu alanlarda sosyal mesafenin sağlanması için en az bir metre mesafe bulunacak,

Tüm kapalı alanlarda dört metrekareye bir kişi düşecek biçimde planlama yapılacaktır.