İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Son Dakika
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlıyor mu? Kritik toplantı sonrası Bakan Selçuk duyurdu!

81 ilin il milli eğitim müdürleri ile bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, toplantıda il müdürlerine okulların '6 Eylül tarihinde açılıyor mu?' sorusunun yanıtını verdi.

27 Temmuz 2021 Salı 22:34
Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlıyor mu? Kritik toplantı sonrası Bakan Selçuk duyurdu!
Takip Et:

Milyonlarca öğrenci ve velilerinin merakla beklediği yüz yüze eğitim tarihi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 81 il milli eğitim müdürleri ile gerçekleştirdiği toplantı sırasında yeniden ele alındı. Toplantıda yüz yüze eğitim tarihi hakkında bilgiler veren Bakan Selçuk, herkesin merakla beklediği okullar 6 Eylül tarihinde açılıyor mu? sorusunun yanıtını paylaştı.

Bakan Selçuk, 6 Eylül'de açılmasını planladıkları yeni eğitim-öğretim yılının gerçekleştirilen hazırlıklarını değerlendirmek için 81 ilin milli eğitim müdürleri ile bir toplantı düzenledi. Video konferans sistemi ile yapılan toplantıda Bakan Selçuk, 6 Eylül tarihinde yüz yüze eğitim için el birliği ile çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Toplantıda, 'Okulum Temiz Belgesi' standartları ile denetim süreçlerinin son durumu değerlendirilirken Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yürütülen uygulamanın şartlarıda ele alındı. Geçtiğimiz yıl tüm resmi okul ile resmi kurumların tamamına yakının standartlarını sağladıklarını ve bunlarla ilgili belgelerini de aldıklarını belirten Bakan Selçuk,  2021 yılı içinde toplam 4 bin 540 denetçiyle birlikte okulların yenide büyük bir titizlikle izlendiğini ve son durumlarının değerlendirildiğini söyledi.

Bu güne kadar 51 bin okulun 20 binden fazlasını belgelerinin yenilendiğini ve geri kalan okullarda da çalışmaları  devam ettiğini aktaran Bakan Selçuk, süreçle ilgili koordinasyon sırasında gösterilen hassasiyet ve çaba için herkese teşekkürlerini ileterek, konuşmasının devamında 6 Eylül tarihinde yeni eğitim öğretim yılının başlayabilmesi için el birliğiyle çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

 

 


Son Güncelleme: 27.07.2021 22:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yüz Yüze EğitimMilli Eğitim6 EylülOkullar Ne Zaman Açılacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk Üniversitesi AÖF ders kaydı nereden ve nasıl yapılır?
Atatürk Üniversitesi AÖF ders kaydı nereden ve nasıl yapılır?
2021-2022 Özel okul devlet teşvikleri başvuruları
2021-2022 Özel okul devlet teşvikleri başvuruları
2021 Hafızlık sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
2021 Hafızlık sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
YKS sonuçları tercih dönemi hangi tarihte başlayacak?
YKS sonuçları tercih dönemi hangi tarihte başlayacak?
17- 18 Temmuz Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı, hangi sınav var?
17- 18 Temmuz Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı, hangi sınav var?
BİLSEM 2021 kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? BİLSEM eğitim kaçıncı sınıfa kadar devam eder?
BİLSEM 2021 kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? BİLSEM eğitim kaçıncı sınıfa kadar devam eder?

Popüler Haberler

Kamu ve özel kurumlara 2023 güvenlik görevlisi alımı yapılacak!
Türkiye’de reel sektör güven endeksi Temmuz ayında yükselişe geçti
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Emanet dizisinin Halil İbrahim Ceylan’ı en çok konuşulan erkek oyuncu anketiyle tekrar gündemde!
Atatürk Üniversitesi AÖF ders kaydı nereden ve nasıl yapılır?
Aşı pasaportu nedir, nasıl alınır?
Masum Ricky öldü mü?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 25 Temmuz 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Hafta sonu 25 Temmuz 2021 Pazar açık noter var mı? 25 Temmuz 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Adana Demirspor Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Findeks ücretsiz banka kredi notu sorgulama nasıl yapılır? Findeks notu kaç olmalı?
Kanser hastaları nasıl emekli olurlar, malulen emekli olabilir mi?
Show TV'de 29 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? Show TV 29 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu! E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.