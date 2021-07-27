Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlıyor mu? Kritik toplantı sonrası Bakan Selçuk duyurdu!

Milyonlarca öğrenci ve velilerinin merakla beklediği yüz yüze eğitim tarihi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 81 il milli eğitim müdürleri ile gerçekleştirdiği toplantı sırasında yeniden ele alındı. Toplantıda yüz yüze eğitim tarihi hakkında bilgiler veren Bakan Selçuk, herkesin merakla beklediği okullar 6 Eylül tarihinde açılıyor mu? sorusunun yanıtını paylaştı.

Bakan Selçuk, 6 Eylül'de açılmasını planladıkları yeni eğitim-öğretim yılının gerçekleştirilen hazırlıklarını değerlendirmek için 81 ilin milli eğitim müdürleri ile bir toplantı düzenledi. Video konferans sistemi ile yapılan toplantıda Bakan Selçuk, 6 Eylül tarihinde yüz yüze eğitim için el birliği ile çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Toplantıda, 'Okulum Temiz Belgesi' standartları ile denetim süreçlerinin son durumu değerlendirilirken Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yürütülen uygulamanın şartlarıda ele alındı. Geçtiğimiz yıl tüm resmi okul ile resmi kurumların tamamına yakının standartlarını sağladıklarını ve bunlarla ilgili belgelerini de aldıklarını belirten Bakan Selçuk, 2021 yılı içinde toplam 4 bin 540 denetçiyle birlikte okulların yenide büyük bir titizlikle izlendiğini ve son durumlarının değerlendirildiğini söyledi.

Bu güne kadar 51 bin okulun 20 binden fazlasını belgelerinin yenilendiğini ve geri kalan okullarda da çalışmaları devam ettiğini aktaran Bakan Selçuk, süreçle ilgili koordinasyon sırasında gösterilen hassasiyet ve çaba için herkese teşekkürlerini ileterek, konuşmasının devamında 6 Eylül tarihinde yeni eğitim öğretim yılının başlayabilmesi için el birliğiyle çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.