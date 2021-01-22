Yurtiçi ve Yurtdışı İngilizce özel ve kurum ders ücretleri ne kadar? 2021

İngilizce özel ders almak isteyen pek çok kişi araştırmalarına hız verdi. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere ders ücretleri, saatleri ve evde özel ders ücretleri merak ediliyor.

2021 yılı yurt içi ve dışı İngilizce özel ders fiyatları

İngilizce özel dersler bulunulan şehre, ders saatine ve ders alınan kurum veya özel hocalara göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak İngilizce dersi almak isteyen kişiler kursları tercih etse de ülke genelinde yer alan kurs firmaları sıkça tercih edilmektedir.

İngilizce kurslarda olduğu gibi özel olarak da alınabilir. Ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde olan İngilizce eğitimleri A1 elementary, A2 pre-intermediate temel başlangıç, B1 intermediate, B2 upper- intermediate orta düzey ve C1 advanced C2 proficiecy ileri düzeylerine göre öğrencilere verilmektedir. İngilizce kategorileri;

Akademik İngilizce kursları

Teacher Training

İş İngilizcesi

Avukatlar için İngilizce

TOEFL sınavına hazırlık

AP

GRE

30 yaş üstü programlar ve dersler

IELTS hazırlık için

IB Sınavı

DSH sınavı

GMAT

SAT

PTE Sınavı

ACT

TestDAF

DSH Sınavı için yabancı dil kurslarını tercih edebilirsiniz.

İngilizce özel ders ücretleri

İngilizce özel ders fiyatları neye göre belirlenir?

Şehir

Dersin türü

Seviye

Tecrübe

Hazırlık süreci

Evde İngilizce dersi almak isteyen kişiler kurslarda ki özel derslerin ücretlerini araştırmaktadır. Evde İngilizce dersinin ortalama olarak 1 saati 30,50 TL ile 75 TL arasındadır. 30 TL’lik bir ders alındığı düşünülürse haftada bir saat olarak alınan dersler için ayda 120 TL ödeme yapılması gerekmektedir. Aylık 15 gün ders alındığı düşünülürse 450 TL ödeme yapılmalıdır.

Koşullarına göre saatlik İngilizce ders ücretleri belirlenmektedir. Ancak özel dersler de ve kurslarda A1 ve C1 seviyelerinde ki öğrencilerin ücretlendirmeleri farklı olacaktır. Daha detaylı İngilizce dersi gerektiren bu seviyelerin ücretlendirmeleri farklı olacaktır.

Yurtdışı İngilizce kurs fiyatları

Özel ders almak istemeyen pek çok kişi büyük illerde bulunan büyük kurslara kayıt yaptırarak İngilizce kursu almaktadır. Bu kursların fiyatları;

Just English: Aylık 149 TL’den başlayan fiyatlar ile 24 ay kayıt yaptıran bir öğrenci 3.576,00 TL. bir ücret öder. Ayrıca TOEFL seviyesi Amerika’ da eğitim hakkı ve kayıt olan herkese ücretsiz Amerika eğitimi sunmaktadır.

Dilko İngilizce Kursu: Başlangıç seviyesinden 4. seviyeye kadar bir eğitim alan öğrenci nakit fiyatı ile 4.800,00 TL. taksitli fiyatı 5.500,00 TL. bir fiyat ile kayıt yaptırabilir. Ayrıca hafta sonu ve hafta içi saatleri vardır. Hafta sonu 2 bölüm 09:00- 12:30 arasında, öğlen 15:30 ve 19.00 arasında ders alabilirsiniz. Ayrıca 10 Ekim de başlangıç seviyesine kayıt yaptırabilir ve kampanyalardan yararlanabilirsiniz. Yurtdışı için bir desteği yoktur. Ayrıca yabancı ve Türkçe öğretmenleri ile eğitimleri görebilirsiniz. Detaylı bilgi için kurumu arayarak bilgi alabilirsiniz.

Dialogue Dil Kursu/Fatih: İngilizce ve Almanca eğitimlerinizi bu kurumdan alabilirsiniz. Genel bir eğitim için, 6 seviye eğitim vererek hafta sonu ve hafta içi katılım sağlayabilirsiniz. Sabah, öğle, akşam olarak size uygun olan saatleri seçerek, her kur için 1.500,00 TL.-2.000,00 TL. gibi bir ücret ödeyebilirsiniz. 1. seviye ve 6. seviyeye kadar aldığınız da toplam 10.000,00 TL. ve 15.000,00 TL. arasında bir ücret ödeyerek başlayabilirsiniz. Ayrıca kursun yurtdışı konaklama imkanı vardır. Sertifikalarına sahip olabilirsiniz.

English Time: Sıfırdan bir eğitime başlayan biri toplamda 6 kur bir ders alır. A1, A2, B1, B2, C1, C2 olarak eğitimini tamamlar. Kitap ve materyaller ücretsiz olarak kurum tarafından verilir. Hafta sonu ve hafta içi kursları vardır. 2. seviyeden itibaren yabancı eğitmenler ile başlayabilirsiniz. Yurtdışı için anlaşmalı firmaları vardır. Net fiyat bilgisi için kurumları ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.

British Time Dil Okulları/Kadıköy: Seviye başından eğitim veren bu kurum 3 seviye de ders vererek (6 kura karşılık gelir) hafta sonu ve hafta içi ders vermektedir. Ayrıca 7 ülkeye yurtdışı eğitimi sunmaktadır. Özel dersleri de vardır. Ücret olarak 7.500.00 TL. ve 10.000,00 TL. bir fiyat alabilirsiniz. Detaylı bilgiyi kurumlardan alabilirsiniz.

Amerikan Kültür Şişli/Mecidiyeköy (The American Street): Sıfırdan bir eğitim almak için 1 kur fiyatı 2.000,00 TL’den başlayarak 5 ve 6 kur sonunda 8.500,00 TL. ve 10.000,00 TL. arasında bir ücret ödeyerek dilediğiniz İngilizce eğitimini alabilirsiniz. Yurt dışı desteği için sertifika vermektedirler. Bu belge ile yurtdışı iş ve diğer başvurularında bu sertifikadan yararlanabilirsiniz.

Amerikan Life Kavacık: 2021 yılında 1 kur ücreti 750 TL.’ den başlamaktadır. Toplamda 5 veya 6 kuru aldığınızda 3.750,00 TL. ve 4.750,00 TL. bir fiyat ile eğitim alabilirsiniz.

British Point: 1. Seviyeden bir eğitime başlayarak toplamda 4 kuru tamamlayan bir öğrenci 3.700,00 TL.’ den 4.000,00 TL’ye kadar bir ücret ödeyerek eğitime başlayabilirsiniz. Yurtdışı paketlerine katılmak isterseniz 3. kurdan sonra İngiltere’de 3 hafta konaklama+ eğitim+ yemek dahilinde 4. seviyeyi tamamlayarak 8.950,00 TL. ve 10.000,00 TL. arasında bir fiyat ödeyerek hemen kayıt olabilirsiniz.

Ankara İngilizce kurs ücretleri

Perfect English/Keçiören: Kurs saatleri 3 saat üzerinden verilmektedir. 3 seviye bir ders eğitimi alabilirsiniz. Her bir seviye 700- 800 TL. arasındadır. 3 seviyeyi 700 TL. üzerinden toplamda 2.100,00 TL. gibi bir miktar ile alabilirsiniz. Özel ders ücretinin saati 70 TL’dir.

TAD Batıkent: 2021 yılında yetişkinlere eğitim vermemektedir. Çocuk grupları için verilen fiyatlar ise her bir seviye (kur) de 500 TL. olarak belirlenir. Toplamda 8 aylık4.000,00 TL. ödeyebilirsiniz. Hafta sonu veya hafta içi 2 gün boyunca 3’er saatten toplamda 6 saat eğitim alabilirsiniz.

Alfa Akademi/Çankaya: Fiyatları ve sistem bilgisi için kurumu arayabilirsiniz.

Active English: Temel eğitimden başlayarak A1, A2, B1, B2 ve C1, C2 ile toplamda 6 kur bir eğitim alabilirsiniz. 6 seviye toplamda 4.990,00- 5.000,00 TL. arasındadır. 2 kur ise 1490,00 TL.’dir. Ayrıca yurtdışı seçenekleri ve imkanlarını da firmalar aracılığı ve kendileri sunmaktadır. Bunlar içinde bilgi alabilirsiniz.

Wall Street English/Çayyolu ve Kızılay: Sıfırdan bir eğitim almak için yapmanız gereken tek şey şube yolu veya online sisteminden seviye tespit sınavına girerek yapılan sınav sonrasında kaç ay eğitim almanız gerektiğiniz belirlenir ve fiyatlar bu yapılan sınav sonrasında aya göre belirlenir. Yurtdışı seçenekleri bulunmamaktadır.

Çağrı Dil Okulları: Eğitime yabancı dil hocaları ile başlayan, hafta içi salı, perşembe 18:30 ve 21.40 arasında hafta sonu ise 10:00, 13:00 arası ve 17:00 ile 20:00 aralığında ders alabilirsiniz. 3 aylık bu eğitimde her bir kur seviyesi için 990 TL. ödeyerek toplamda 2.970,00 TL. ve 3.000,00 TL. arasında makul ücretlerle kayıt olabilirsiniz. Yurtdışı için destekler sağlamaktadırlar.

İcon Dil Kursu/Çankaya: Online ve yüz yüze hizmet veren bu kurumun detaylı bilgileri için şubelerine giderek bilgi alabilirsiniz.

Tac Dil Kursu/Ankara: Şubelerini ziyaret ederek fiyat bilgisi ve eğitim bilgisini alabilirsiniz.

İzmir İngilizce kurs ücretleri

Özel İzmir İngiliz Kültür Yabancı Dil Kursu/Buca: 6 seviyeden oluşmaktadır. Kampanya üzerinden 2+1 ve 3+2 ile bunlardan yararlanabilirsiniz. Yurtdışı eğitimleri bulunmamaktadır. Detaylı bilgi için şubeye gitmeniz yeterli olacaktır.

English Time: Güncel kurs fiyatlarını yaptıkları seviye tespit sınavlarından sonra kişiye özel imkanlar ile hazırlamaktadır. Fiyatlar ve eğitim seviyesi için bilgileri kurumdan alabilirsiniz.

Oydem Ortadoğulular Yabancı Dil Eğitim Merkezi: Aylık ve kur bilgilerini şubelerden yapılan sınav sonrasında belirlenen programa göre ücretler belirlenir. Kurumu ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.

Wall Street English Kursu: Online ve yüz yüze eğitim imkanları bulunmaktadır. Yapılan seviye tespit sınavı sonrasında ödeme, eğitim ve kaç seviye olacağı hakkındaki bilgileri sınav sonrası şubelere giderek öğrenebilirsiniz. Ya da intenet üzerinden online sınava katılarak bu fiyatları öğrenebilirsiniz.

Just English Dil Okulları: YDS kursu ve genel İngilizce için 150 TL’den başlayan fiyatlar ile kayıt yaptırabilirsiniz. Ayrıca yurtdışında kurum tarafından Amerika’ya giderek eğitim alabilirsiniz. 150 TL. ile 12 ay kayıt yaptıran bir kişi 1.800,00 TL. ile başlayabilir.

Bursa İngilizce kurs ücretleri

Ada Dil Okulu : Haftada 3 gün 19:30 ve 21:30 saatlerinde temel eğitimden yararlanabilirsiniz. 6 kurdan oluşmaktadır. Her kur için ödeyeceğiniz tutar 1.000,00 TL.’dir. Toplamda 6 kuru 6.000,00 TL. olarak ödeyerek eğitiminizi tamamlayabilirsiniz. Yurtdışı desteği bulunmamakta ancak firmalara yönlendirme yapılmaktadır. Anlaşmalı oldukları firmalar sayesinde bu imkandan yararlanabilirsiniz. Ek olarak çocuklara da dersler verilmektedir. Detaylı bilgi için şubelere başvurabilirsiniz.

: Haftada 3 gün 19:30 ve 21:30 saatlerinde temel eğitimden yararlanabilirsiniz. 6 kurdan oluşmaktadır. Her kur için ödeyeceğiniz tutar 1.000,00 TL.’dir. Toplamda 6 kuru 6.000,00 TL. olarak ödeyerek eğitiminizi tamamlayabilirsiniz. Yurtdışı desteği bulunmamakta ancak firmalara yönlendirme yapılmaktadır. Anlaşmalı oldukları firmalar sayesinde bu imkandan yararlanabilirsiniz. Ek olarak çocuklara da dersler verilmektedir. Detaylı bilgi için şubelere başvurabilirsiniz. Globus Dil Okulları: Yılında İngilizce dil kursu olarak eğitim vermemektedirler.

English Time Bursa: Temel eğitim için 6 seviyeden oluşan bu kurs için ücretleri şubelerden öğrenebilirsiniz. Her kur başına 120 saat ders eğitimi verilir. Dersler yabancı hocalar ile işlenir. 1 seviye 3 ay sürmektedir. Paketler halinde yurtdışı eğitim ve destekleri vardır.

Just English Dil Kursu: Online ve akademik eğitim, genel, temelden bir İngilizce bilgisi alabilirsiniz. Aylık ödeme planları kişiye özel olarak düzenlenmektedir. Ayrıca 6 seviyeden oluşan bu sistemde her kurda sınav yapılmakta ve bu sınav durumuna göre programınız düzenlenecektir. 6 kur toplamında kampanya ile 6 bin TL. ‘ye kayıt oluşturabilirsiniz. Yurt dışı eğitimlerinde ise 2 hafta boyunca 560 saat ders alarak, derslerinizi ve masraflarını kurumun karşıladığı Amerika, Los Angeles ve İngiltere gibi ülkelere giderek konaklama ücretlerini kendiniz karşılayarak yararlanabilirsiniz. Tüm fiyat bilgileri için seviye tespit sınavına girerek kurumdan bilgi alabilirsiniz.

Amerikan Kültür:/Bursa: Tek kur başına 950,00 TL. ve 2.000,00 TL. arasında bir miktar ödeyerek, 6 kur ders alarak eğitiminizi tamamlayabilirsiniz. Yurt dışı desteğini sertifika vererek desteklemektedir. Toplamda 975 TL’den 6 kur fiyatı 5 bin 850 TL. bir ücret ödeyebilirsiniz. Detaylı bilgi için kurumları ziyaret ediniz.

Yurtdışı İngilizce kurs fiyatları

Eğitim öncesinde bir kuruma kayıt olunması ve ücretinin verilmesi gerekir. Kurs ücretleri verildikten sonra uçak bileti, kurs kayıt ücreti, vize işlemler ve yurtdışında yapılacak harcamaların hepsinin kuruma ödenmesi gerekir. Ülkemizde özellikle Londra ve Malta’da bulunan dil kursları merak edilirken kurs süreleri 2 hafta olarak ücretlendirilmektedir.