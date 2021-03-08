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Yüksek riskli illerde okullar açılacak mı, sınav olacak mı?

Sağlık Bakanlığı’nın haftalık olarak Türkiye’nin Risk Haritasını paylaşmaktadır. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller renge göre listelendi ve eğitim hayatı kademeli olarak hayata geçirildi. Alınan bu kararlarında ardından çoğu vatandaşımız, riskli illerde sınavın olup olmayacağını araştırmaya etmeye başladı.

08 Mart 2021 Pazartesi 17:35
Yüksek riskli illerde okullar açılacak mı, sınav olacak mı?
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Riskli illerde okulların açılıp açılmayacağı ve sınavların yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Birinci Dönemde Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim olarak yapıldı. İkinci dönemdeyse normalleşmenin başlamasıyla beraber okullar tek tek açıklamaya başlandı. 15 Temmuz günü köy okulları ve özel okullar yüz yüze eğitime geçti.

Riskli illerde okullar açılacak mı?

Düşük (Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şınak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır) ve orta riskli illerde (Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars.) okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim yapılmaya başlandı.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde orta okullar açılmayacak. 8.ve 12.sınıflarsa tüm illerde eğitime devam edecek.

Riskli illerde sınav olacak mı?

Yüksek (İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.) ve çok yüksek  riskli illerde (Edine, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman) liselerde yüz yüze sınavlar düzenlenecek.



Son Güncelleme: 08.03.2021 17:35
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IlkokulOrtaokulLiseOkulEğitimYüz YüzeIlIstanbul
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