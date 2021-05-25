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Yüksek Lisans için hangi üniversite ALES'ten kaç puan istiyor?

ALES sonuçlarının açıklanması ardından birçok kişi yüksek lisans için hangi üniversite ALES'ten kaç puan istiyor araştırıyor. İşte ALES ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler.

25 Mayıs 2021 Salı 16:51
Yüksek Lisans için hangi üniversite ALES'ten kaç puan istiyor?
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Lisans eğitimini tamamladıktan sonra akademik kariyer yapmak isteyen kişilerin, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES) katılmaları gerekiyor. Bugün ÖSYM tarafından açıklanan ALES sonuçları sonrasında Yüksek Lisans yapabilmek için gerekli şartlar adaylar tarafından araştırılıyor.

Yüksek Lisans için ALES’ten kaç almak gerekiyor?

Adayların katılım sağladığı ALES için her üniversitesinin talebi farklı olmaktadır. Ancak standart olarak adayın başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olması gerekir. Bu şart YÖK tarafından yayınlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde yer almıştır. üniversiteler bu puanın altında aday kabul edemez ancak isterse daha yüksek puan alınmış olmasını isteyebilir.

Yüksek lisans şartları nelerdir?

Yüksek lisans programlarına, yabancı dil sınavı ve mülakat yapılarak güz ve bahar dönemleri başında öğrenci alımı yapılır. Üniversite kendi yabancı dil sınavını yapmazsa YDS, IELTS, TOEFL gibi sınav sonuçlarını kabul edebilir. Yüksek lisans yapmak isteyen kişilerin öncelikle istedikleri üniversitelerin başvuru tarihlerini takip etmek ve bu süreler içerisinde belgeleri kuruma teslim etmesi gerekir. Belge tesliminden sonra üniversite kişiyi direkt mülakata çağırabilir ya da mülakattan önce bir sınav düzenleyebilirler.

Yüksek lisans için gerekli belgeler nelerdir?

Yüksek lisans başvurusu yapabilmek için gerekli olan belgeler şunlardır:

-Lisans diploması

-ALES puanı

-Yabancı Dil Sınavı


Son Güncelleme: 25.05.2021 16:51
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Anahtar Kelimeler:
Yüksek LisansALES
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