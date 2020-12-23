Yüksek lisans burs ödemeleri ne kadar, kaç TL? 2021 Yüksek lisans burs şartları

Öğrencilerin merakla beklediği zam haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Her sene yeni yıla girmeden açıklanan burs ve kredi zamları 2021 yılına sayılı günler kala açıklandı. Haberimiz de burs ve kredi zamları hakkında detaylı açıklamalar bulunmaktadır.

2021 yılı Ocak ayı itibari ile lisans öğrencilerinin aldıkları ücret 550 TL’den 650 TL’ye, yüksek lisans öğrencilerinin ki 1300 TL’ye, doktora öğrencilerinin ise 1950 TL’ye çıkarıldı.

Lisans öğrencilerine 100 TL zam, yüksek lisans öğrencilerine 200 TL, doktora öğrencilerine ise 300 TL zam yapıldı.

Bu sene ilk defa kredi ve bura alacak öğrencilere de müjde geçtiğimiz günlerde verilmişti. Burs ve kredi başvurusunda bulunan üniversite öğrencileri başvuru sonuçlarını geçtiğimiz günlerde öğrenmişti. Öğrenciler ilk ödemelerini Ocak ayında alacaklar. Alacakları ödemenin içinde Ekim, Kasım, Aralık ayı da olacak.

Öğrencilerin kredi veya burslarının yatırılma günleri T.C kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak.