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Yozgat Bozok Üniversitesinde bazı uygulamalı bölümlerde yüz yüze eğitim başladı

Pandeminin en çok etkilediği alanlardan biri olan eğitim alanında yaklaşık bir senedir uzaktan eğitim verilmektedir. Üniversitelerin senato kararları kapsamında bazı uygulamalı bölümler ise yüz yüze eğitim verecek. Yüz yüze eğitim verecek üniversitelerden biri ise Yozgat Bozok Üniversitesi oldu. İşte detaylar...

04 Mart 2021 Perşembe 12:37
Yozgat Bozok Üniversitesinde bazı uygulamalı bölümlerde yüz yüze eğitim başladı
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Yozgat Bozok Üniversitesi’nde uygulamalı eğitim veren Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yüz yüze eğitime başlayacak.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni ziyaret etti. Konuşmalarında kampüste öğrencileri görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Rektör Karadağ, Bozok Üniversitesi’nin kuruluşunun 15. yılını kutladığını dile getirdi. Yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

 "Yüz yüze eğitimin de başlaması güzel bir tevafuk oldu. Tıp fakültesi 4 ve 5. sınıflarımızın eğitimleri sürüyordu. Bugün itibarıyla sağlık alanındaki diğer fakülte ve yüksekokullarımızda da yüz yüze eğitime başlandı. Bir taraftan da çevrimiçi eğitim sürdürülmektedir." 

Karadağ, hem akademisyenlerin hem öğrencilerin birbirlerini özlediğini dile getirdi. Konuşmanın ardından öğrenciler ile sohbet etti.

Öğrenciler arasında Ebelik bölümünde okuyan Büşra Şeyhoğlu ise bu durum ile alakalı okullarını ve hocalarını çok özlediklerini dile getirdi. Açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

 "Bu süreçte eksiğimizi tamamlamak için geldik. Hocalarımızı, okulumuzu herkesi çok özledik. Bu süreçte gebelerle birlikte olmak da bizi çok mutlu ediyor. Biz gebelere dokunmadan mezun olmak istemiyorduk, bu süreyi böyle tamamlayacağımız için çok mutluyuz."

Yine ebelik bölümü öğrencisi olan Ayşenur Keşir’de konuya ilişkin bazı söylemlerde bulundu. Dördüncü sınıf olduğunu belirten öğrenci, yurt ile alakalı sorun yaşamadıklarını ama ulaşım sıkıntısı yaşadıklarını dile getirdi. Keşir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ebelik 4. sınıf öğrencisiyim, yüz yüze eğitim için geldik. Burada yurtla ilgili hiçbir sorunuzum yok, tek problemimiz ulaşım. Ulaşımda otobüsler tıklım tıklım dolu geliyor. Bununla ilgili önlemlerin alınması ve otobüslerin erken gelmesi bizim için daha iyi olur. Yurtlarda her odada bir kişi kalıyor, yemekhanelerde sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Hastanede hijyen ve mesafeye dikkat edeceğiz. Üniversitemizi çok özledik, çevrim içi eğitimle çok zor devam ediyordu." 



Son Güncelleme: 04.03.2021 12:37
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Anahtar Kelimeler:
PandemiYüzYüzeEğitimüniversiteler
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