YÖK'ten son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!

Koronavirüs salgını nedeniyle bir önceki eğitim öğretim dönemini uzaktan eğitim sistemiyle geçiren üniversite öğrencileri, 2021-2022 yılı için yüz yüze eğitim için hazırlanmaya başlarken Yükseköğretim Kurulu (YÖK) örgün eğitim programları kapsamında bütün hazırlıkları neredeyse tamamladı.
Açıklamada ayrıca, salgının seyrine göre üniversitelerde alt yapı imkanlarının ve aynı zamanda yerleşkelerinin kapasitelerine göre, pandemiye yönelik tedbirler kapsamında tüm kurumlar gerekli görüldüğü takdirde program özelinde yüz yüze eğitim yada çevrim içi öğretim yapabileceği aktarıldı.
Son Güncelleme: 15.08.2021 12:44