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YÖK'ten son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yaptığı bir son dakika açıklamasında 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi için tüm çalışmalarını yürüttüklerini ve örgün programlar kapsamında yüz yüze eğitimin başlaması için gerekli bütün hazırlıklarının neredeyse tamamlandığını duyurdu.

15 Ağustos 2021 Pazar 12:44
YÖK'ten son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!
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Koronavirüs salgını nedeniyle bir önceki eğitim öğretim dönemini uzaktan eğitim sistemiyle geçiren üniversite öğrencileri, 2021-2022 yılı için yüz yüze eğitim için hazırlanmaya başlarken Yükseköğretim Kurulu (YÖK) örgün eğitim programları kapsamında bütün hazırlıkları neredeyse tamamladı.

YÖK'ten son dakika duyurusu olarak yapılan açıklamada, salgının dinamik bir süreçte olduğu göz önünde bulundurularak üniversitelerin ilgili kurullarının bölgesel ve yerel seyir alanında farklı programlar uygulayarak bir planlama yapacağı ve ayrıca bütün üniversitelerde 'Koronavirus Komisyonları' oluşturularak söz konusu planlamanın takip edileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, salgının seyrine göre üniversitelerde alt yapı imkanlarının ve aynı zamanda yerleşkelerinin kapasitelerine göre, pandemiye yönelik tedbirler kapsamında tüm kurumlar gerekli görüldüğü takdirde program özelinde yüz yüze eğitim yada çevrim içi öğretim yapabileceği aktarıldı.


Son Güncelleme: 15.08.2021 12:44
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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaYüz Yüze EğitimÜniversiteYÖK
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