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YÖKDİL başvuruları ne zaman? 2021 YÖKDİL sınav ücreti ne kadar? ÖSYM YÖKDİL başvuru ekranı

2021 YÖKDİL sınav başvuruları ne zaman başlayacak sorusu gündem oldu. Sınava girecek olan adaylar ÖSYM YÖKDİL başvuru ücreti ve YÖKDİL başvuru ekranını araştırıyor. ÖSYM 2021 YÖKDİL sınav başvuruları başladı.

02 Temmuz 2021 Cuma 13:13
YÖKDİL başvuruları ne zaman? 2021 YÖKDİL sınav ücreti ne kadar? ÖSYM YÖKDİL başvuru ekranı
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2021 YÖKDİL sınav başvuruları günün en merak edilen konularından biri oldu. Akademik kariyer yapmak isteyen kişilerden istenen İngilizce puanı için adaylar YÖKDİL Sınavına giriyor. YÖKDİL sınavı senede iki kez olmak üzere ÖSYM tarafından yapılmaktadır.

YÖKDİL başvuruları ne zaman?

2021 YÖKDİL sınavı ÖSYM tarafından açıklanan sınav takviminde yer aldı. Buna göre bu yıl ikincisi yapılacak olan YÖKDİL sınavının başvuruları 2-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular ÖSYM resmi sitesinden yapılıyor.

YÖKDİL başvuru ücreti

ÖSYM YÖKDİL sınav ücretini açıkladı. 2021 YÖKDİL sınav ücreti 145 TL olarak belirlendi.

YÖKDİL sınav başvurusu nasıl yapılıyor?

YÖKDİL başvuruları ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden yapılmaktadır. ÖSYM kaydı olan kişiler kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapıp kayıtlarını oluşturabiliyor. Sistemde kayıtları olmayan kişilerin ÖSYM merkezlerinden birine giderek şifre almaları gerekmektedir. Online olarak sistem üzerinden başvuru yapan kişiler ardından sınav ücretini yine ÖSYM Aday İşlemleri üzerinden online olarak ödeyebiliyor.

YÖKDİL sınav başvuru ekranı için tıklayınız…

ÖSYM Aday işlemleri sisteminde kaydı olup, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşler Genel Müdürlüğünden fotoğraflı T.C. Kimlik kartı olan kişilerin ÖSYM Aday işlemleri sayfasında da fotoğraflarının olması gerekmektedir. Bu fotoğrafı da yine ÖSYM merkezine giderek kayıt yaptırmak gerekmektedir. Ancak güncel fotoğrafı olan kişinin kimlikteki fotoğrafı sisteme otomatik olarak alınabiliyor.


Son Güncelleme: 02.07.2021 13:13
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Anahtar Kelimeler:
YökdilBaşvuruÖSYM
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