YÖKDİL/2 soruları cevap anahtarı yayınlandı. ÖSYM üzerinden YÖKDİL/2 soruları ve cevapları öğrenebilirsiniz

ÖSYM bünyesinde yapılan yabancı dil sınavlarından biri olan YÖKDİL’in soru ve cevap anahtarı kamuoyuna açıklandı. ÖSYM tarafından yılda belli dönemlerde yapılan yabancı dil sınavı YÖKDİL soru ve cevapları yayınlandı. Sınav sonuçlarını merak eden adaylar YÖKDİL soru ve cevaplarına bakarak sonuçlarını öğrenebilirler.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı. Sınava giren binlerce aday, soruları ve cevap anahtarlarını merak ediyor. 2020-YÖKDİL/2 sınavının soruları ve tüm cevapları ÖSYM’nin resmi intenet adresinden adaylara sunuldu. Cevap anahtarının yalnızca %10’una ulaşabilirsiniz. Sorular ve cevaplar yalnızca 10 gün boyunca yayında olacak.

Geçen sene 28 Mart 2020 Pazar günü gerçekleştirilen YÖKDİL sınavına tüm Türkiye genelinden binlerce öğrenci girdi. Buna göre sonuçlarının da 15 Mart tarihinde açıklanması bekleniyor.