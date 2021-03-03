İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...
Kastamonu'da otomobil dereye düştü: 1 yaralı!
Kastamonu'da otomobil dereye düştü: 1...

YÖKDİL/2 soruları cevap anahtarı yayınlandı. ÖSYM üzerinden YÖKDİL/2 soruları ve cevapları öğrenebilirsiniz

ÖSYM tarafından yılda belli dönemlerde yapılan yabancı dil sınavı YÖKDİL soru ve cevapları yayınlandı. Sınav sonuçlarını merak eden adaylar YÖKDİL soru ve cevaplarına bakarak sonuçlarını öğrenebilirler.

03 Mart 2021 Çarşamba 14:45
YÖKDİL/2 soruları cevap anahtarı yayınlandı. ÖSYM üzerinden YÖKDİL/2 soruları ve cevapları öğrenebilirsiniz
Takip Et:

ÖSYM bünyesinde yapılan yabancı dil sınavlarından biri olan YÖKDİL’in soru ve cevap anahtarı kamuoyuna açıklandı. ÖSYM tarafından yılda belli dönemlerde yapılan yabancı dil sınavı YÖKDİL soru ve cevapları yayınlandı. Sınav sonuçlarını merak eden adaylar YÖKDİL soru ve cevaplarına bakarak sonuçlarını öğrenebilirler.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı. Sınava giren binlerce aday, soruları ve cevap anahtarlarını merak ediyor.  2020-YÖKDİL/2 sınavının soruları ve tüm cevapları ÖSYM’nin resmi intenet adresinden adaylara sunuldu. Cevap anahtarının yalnızca %10’una ulaşabilirsiniz. Sorular ve cevaplar yalnızca 10 gün boyunca yayında olacak.

Geçen sene 28 Mart 2020 Pazar günü gerçekleştirilen YÖKDİL sınavına tüm Türkiye genelinden binlerce öğrenci girdi. Buna göre sonuçlarının da 15 Mart tarihinde açıklanması bekleniyor.



Son Güncelleme: 03.03.2021 14:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÖSYMYökdil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 ÖSYM ALES, YKS, DGS, KPSS, DİB-MBSTS, YDS, YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri belli oldu mu?
2021 ÖSYM ALES, YKS, DGS, KPSS, DİB-MBSTS, YDS, YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri belli oldu mu?
ŞEY nedir? Şartlı Eğitim Yardımı başvurusu nasıl yapılır?
ŞEY nedir? Şartlı Eğitim Yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Baykar 2021 staj başvurusu nasıl yapılır? Baykar stajyer maaşı ve Baykar staj soruları
Baykar 2021 staj başvurusu nasıl yapılır? Baykar stajyer maaşı ve Baykar staj soruları
Üniversiteler hangi tarihte açılır? Bahar dönemi yüz yüze eğitime geçiş yapılır mı? YÖK'ten resmi açıklama geldi!
Üniversiteler hangi tarihte açılır? Bahar dönemi yüz yüze eğitime geçiş yapılır mı? YÖK'ten resmi açıklama geldi!
2021 ÖSYM sınavları hangi tarihte yapılacak? 2021 ÖSYM sınav takvimi ve sınavların başvuru tarihleri açıklandı
2021 ÖSYM sınavları hangi tarihte yapılacak? 2021 ÖSYM sınav takvimi ve sınavların başvuru tarihleri açıklandı
2021 yılı öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB 2021 sözleşmeli öğretmen atama tarihleri ve kadroları belli oldu mu?
2021 yılı öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB 2021 sözleşmeli öğretmen atama tarihleri ve kadroları belli oldu mu?

Popüler Haberler

Gelir vergisinde neler beyan edilir, neye göre hesaplanır? 2021
2021 yılında çiftçilere yapılan tarımsal gübre ve mazot destekleri ne kadar?
Mülakatlar kaldırılıyor mu? Kamuya atamalarda mülakatlar ne zaman iptal olacak? Açıklama yapıldı mı?
Babamın Kemanı filmi oyuncuları belli oldu
Kalıcı dudak estetiği fiyatları ne kadardır? Dudak estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Kardeşlerim dizisi ne zaman final yapacak? Kardeşlerim kaç bölüm sürecek?
Arıza dizisi Ali Rıza'nın babası öldü mü? Mehmet Emin diziye geri dönüyor mu?
Arıza 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 24. bölüm özeti!
Menajerimi Ara 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 27. son bölüm
A101 4 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Hangi ürünler indirimde?
İbo Show Doğa Rutkay kimdir, nereli? Doğa Rutkay kaç yaşında, evli mi?
1000 TL Sosyal yardım paraları 3.faz ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet, T.C. kimlik ile 1000 TL pandemi yardımı sonucu öğrenme
Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar açıklandı mı? Ücretli öğretmenlik başvuru sonuç takvimi
Askerde cuma namazı kılınır mı, nasıl kılınır?
Eşkiya Boran Öldü mü? EDHO Mustafa Üstündağ diziden çıktı mı, ayrıldı mı?
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tolga Akman kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran'ın yer aldığı diziler
Acemi Anneler dizisi Sevda kimdir? Begüm Topçu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
ALO 170 hattı ücretli mi? ALO 170 SGK’nın çalışma saatleri nedir ve ücreti ne kadardır?
ŞEY nedir? Şartlı Eğitim Yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Yemin dizisi Münevver kimdir? Gerçek adı nedir? Melahat Abbasova nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.