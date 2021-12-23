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YÖK, yurt dışından öğrenci kabulüne sınav zorunluluğu getirdi!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yurt dışından gelen öğrencilerin kabulü ile ilgili bir karar değişikliği yapıldığını ve Ocak 2023 itibariyle Türkiye'ye gelen öğrenciler için bir sınav uygulaması gerçekleştirileceğini duyurdu.

23 Aralık 2021 Perşembe 00:01
YÖK, yurt dışından öğrenci kabulüne sınav zorunluluğu getirdi!
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Yurt dışından Türkiye'ye gelen öğrencilerin kabulü ile ilgili Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yeni bir karar aldı. Yurt dışından gelen öğrencilerin Türkiye'de kabul edilebilmesi için öncelikle sınava tabi tutulacağı bildirildi. Yeni uygulama sistemi ise 2023 Ocak ayından itibaren geçerli olacak.

YÖK tarafından alınan kararda Merkezi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (MYÖS) iptal edildiği ve onun yerine 'Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS)' adı altında yeni sınav düzenlemesi gerçekleştirileceği aktarıldı.

SINAV 6 DİLDE YAPILACAK!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenleyeceği TR-YÖS sınavının ilkinin 2023 yılının Ocak ayında yapılacağının bildirildiği açıklamada, sınavın Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça yapılacak.

Türkiye'de bulunan eğitim kurumlarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılı kayıtlarını yaptıracak olan TC vatandaşlığından çıkanlar, mavi kart sahibi olanlar, KKTC vatandaşları ile yabancı uyruklular yükseköğretim kurumlarına yalnızca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile girebilecekler.


Son Güncelleme: 23.12.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
YÖKYurt Dışı öğrenci KabulüTR-YÖS SınavıÖSYM
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